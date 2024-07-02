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АНАЛІТИКА

ЄС передав Україні тисячі сонячних панелей для лікарень

 

У межах спільного проєкту "Промінь надії" від Міністерства енергетики України, Міністерства охорони здоровʼя України та Європейської комісії до України надійшло декілька партій сонячних панелей виробництва компанії Enel S.p.A.

Про це повідомили у Міненерго у вівторок, пише "Європейська правда",

Йдеться про 5876 сонячних панелей загальною потужністю близько 2 МВт. Усі вони будуть передані для забезпечення потреб українських лікарень.

Енергетичне обладнання надійде до закладів охорони здоров'я в Житомирській, Волинській, Хмельницькій, Київській та Одеській областях.

Додаткове обладнання для встановлення сонячних панелей закуповуватимуть коштами Фонду підтримки енергетики України.

"Ми дякуємо європейським партнерам за підтримку. Допомога обладнанням, а саме сонячними панелями, важлива для покриття потреб лікарень в енергопостачанні. Це забезпечить роботу медичного устаткування, яке рятує життя тисяч українців", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Про ініціативу раніше оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а відповідних домовленостей досягли завдяки спільній роботі міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Раніше стало відомо, що литовська компанія Litgrid передасть Україні автотрансформатори та інше обладнання на суму понад 4 млн євро, а Естонія додасть 400 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України.
 

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