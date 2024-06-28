YouTube «Juno» для Apple Vision Pro підтримує формат 360-градусного відео

Apple Vision Pro все ще не має офіційної програми YouTube, і хоча Google уже підтвердив свої плани створити програму visionOS, користувачі все ще повинні покладатися на Safari для перегляду онлайн-відео на гарнітурі Apple за 3500 доларів.

Juno стороння програма, яка надає користувачам Vision Pro кращий досвід YouTube. Тепер додаток оновлено багатьма новими функціями, зокрема підтримку 360-градусного відео.

Як оголосив розробник Крістіан Селіг у дописі в блозі, Juno 2.0 пропонує багато функцій, на які користувачі чекали. По-перше, це новий інтерфейс, який краще використовує переваги visionOS. Панель вкладок оновлено, і тепер перемикатися між меню стало набагато швидше.

Одним з найцікавіших нововведень є підтримка просторових відео. Користувачі Juno тепер можуть переглядати відео YouTube на 180º та 360º на Apple Vision Pro.

Додаток навіть використовує движок Metal від Apple для підвищення якості 4K відео до 6K. Існують деякі обмеження, наприклад максимальна частота кадрів 30 кадрів в секунду.

Також можете використовувати Siri, щоб попросити Juno налаштувати швидкість відтворення або перейти до певного часу у відео.

Завантажити програму з Vision Pro App Store можна за одноразову вартість 4,99 долара США.