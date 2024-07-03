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Кабмін зробив важливий крок для детінізації туризму
17:36 02.07.2024 |
Кабінет міністрів схвалив порядок ведення Єдиного туристичного реєстру (ЄТР). Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 28 червня, повідомило Міністерство інфраструктури.
Реєстр створений для обліку готелів та туристичних операторів, тобто суб'єктів туристичної діяльності. Зараз цей облік є добровільним.
Офіційно почати роботу ЄТР має з 1 січня 2025 року. Запускати оновлений реєстр буде Державне агентство розвитку туризму України.
Заступник міністра Сергій Деркач назвав рішення уряду "важливим кроком для детінізації сфери туризму".
"Сьогодні держава не має достовірних цифр по ринку. Тому що деякі готелі та туроператори не працюють легально та не платять податки. ЄТР - це технічна можливість зібрати ці дані", - пояснив він.
Реєстр дасть можливість державі формувати політику, грунтуючись на реальних даних. Тому реєстр це, за словами Деркача, - "перший крок на шляху до систематизації ключової інформації у галузі".
Окрім цього, завдяки повноцінному запуску ЄТР:
→ туроператори зможуть звітувати онлайн. Сьогодні такі звіти можливі лише на папері, ЄТР дозволить перевести процедуру у цифру;
→ готелі зможуть проходити процедуру категоризації, тобто отримувати "зірки".
"Останнє прямо впливає на туристичну привабливість готелю. Чинна процедура паперова, абсолютно бюрократична та має корупційні ризики. ЄТР дозволить перевести її в цифру, зробити зручною, прозорою та зрозумілою для бізнесу", - зазначив заступник міністра.
За його словами, порядок категоризації зараз розробляється і також буде винесений на розгляд уряду.
"І останнє - згодом ЄТР дозволить кожному перевірити легальність роботи готелів та туроператорів. Так можна буде перевірити, чи працює бізнес офіційно, чи звітує та сплачує податки. Завдяки кільком клікам можна буде знайти цю інформацію та вирішити, чи варто користуватись послугами готелю чи туроператора", - підсумував Сергій Деркач.
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