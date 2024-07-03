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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дорожчати, ціна Brent перевищила $87 за барель

 

Підйом цін на нафту триває вдень у вівторок на побоюваннях із приводу сезону ураганів в Атлантиці та очікуваннях сильного попиту на пальне в США під час довгих вихідних із нагоди Дня незалежності.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:35 EET подорожчали на $0,71 (0,82%), до $87,31 за барель.

Ф'ючерси на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $ 0,75 (0,9%) - до $ 84,13 за барель.

Напередодні Brent подорожчала на 1,9%, WTI - на 2,3%, причому обидві марки оновили максимуми з кінця квітня.

Ураган "Берил" посилився до п'ятої категорії в міру наближення до південно-східної частини Карибського басейну. Останнім сильним ураганом у регіоні був "Айван", який 20 років тому забрав десятки життів у Гренаді.

Учасники ринку побоюються, що ураган може дійти до Мексиканської затоки і зумовити припинення нафтовидобутку в регіоні.

Водночас Американська автомобільна асоціація (AAA) прогнозує, що кількість американців, які здійснять автомобільні поїздки на довгі вихідні з нагоди Дня незалежності, цього року становитиме рекордні 60,6 млн, збільшившись на 2,8 млн порівняно з минулим роком.

"Чутки про слабкий попит тиснули на ціни, але від літньої спеки ці побоювання випарувалися, - сказав керуючий директор Velandera Energy Partners Маніш Радж. - Автомобільні поїздки і вантажоперевезення, бронювання авіаквитків - все це демонструє хорошу динаміку, причому не тільки в США, а й в усьому світі".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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