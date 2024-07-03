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АНАЛІТИКА

Уряд дозволив збільшити бронь від мобілізації для чиновників та працівників держпідприємств

 

Кабінет міністрів вніс зміни до положення про Міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов'язаних громадян на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду в Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

За його даними, робоча група отримала повноваження подавати міністру оборони пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання.

Крім того, внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами організаціями. Міністр оборони отримав повноваження приймати рішення на підставі пропозицій Міжвідомчої робочої групи про збільшення обсягів бронювання.

Бронювання чиновників

Нагадаємо, в червні Кабмін утворив Міжвідомчу робочу групу з питань організації призову, яка займеться питаннями призову працівників держустанов та держпідприємств.

Крім того, Кабінет міністрів оновив правила бронювання від мобілізації військовозобов'язаних. Згідно з документом, кількість заброньованих у державних органах не може перевищувати 50% кількості військовозобов'язаних станом на 18 травня 2024 року.

Вимога в 50% поширюється на працівників поліції та ДСНС, але обсяги можуть бути вищими за окремим рішенням міністра оборони на підставі звернення міністра внутрішніх справ.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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