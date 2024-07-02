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АНАЛІТИКА

Орбан просив Зеленського про вигідне РФ припинення вогню та «вдячний за відповідь»

 

Під час переговорів із Володимиром Зеленським у Києві у вівторок прем'єр Угорщини Віктор Орбан просував ідею невідкладного перемир'я, яка є у всіх проросійських "мирних планах", але не став наполягати на ній.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

У заявах для преси після закінчення двосторонніх перемовин лідер Угорщини визнав, що пропонував українському колезі невідкладне припинення вогню на тій лінії зіткнення з російськими військами, яка є зараз.

Орбан наголосив, що не є противником також українських планів завершення війни, але вважає їх занадто довгими в реалізації.

"Я розповів пану президенту, що його ініціативи потребують багато часу через правила міжнародної дипломатії. Тому я попросив пана президента подумати про те, чи не можна вчинити трошки інакше: зупинити вогонь, а потім вести перемовини з Росією, адже припинення вогню пришвидшило б темпи цих перемовин", - сказав Орбан.

Утім, Віктор Орбан підкреслив, що не наполягав на своїй ініціативі та сприйняв українські аргументи.

"Я дуже вдячний президенту за його відверту думку щодо цього питання", - заявив він, пообіцявши передати почуте іншим лідерам Євросоюзу.

Зауважимо, що президент Зеленський у своєму виступі уникнув цього питання, однак він наголосив на тому, що Угорщина підтримала мирні ініціативи України на саміті у Швейцарії.

"Угорщина взяла участь у першому Саміті миру і підтримала комюніке саміту, і це говорить про готовність Угорщини бути ефективною заради повернення реальної довготривалої безпеки", - сказав Володимир Зеленський.

Як повідомляла "ЄП", за підсумками переговорів у Києві Зеленський і Орбан домовились працювати над угодою про двосторонні відносини, які зніме двосторонні проблеми.
Ключові теги: Угорщина
 

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