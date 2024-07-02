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Віктор Орбан прибув до Києва
08:49 02.07.2024 |
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вранці у вівторок, 2 липня, прибув до Києва для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на керівника пресслужби Орбана Берталана Хаваші.
Орбан і Зеленський збираються обговорити можливість досягнення миру в Україні і поточні питання угорсько-українських двосторонніх відносин, повідомив Хаваші.
Востаннє прем'єр-міністр Угорищини з офіційним візитом був в Україні у 2010 році. Орбан та Зеленський вже кілька разів зустрічалися за межами України. Зокрема, вони провели короткі переговори на саміті Євросоюзу у Брюсселі у червні. Судячи з трансляції із залу засідань, Орбан потис руку Зеленському і вони емоційно про щось спілкувалися.
А у грудні 2023 року Зеленський і Орбан "максимально відверто" поговорили під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея.
Опір Угорщини в питаннях підтримки України
Орбан позиціонує себе як прибічник якнайшвидшого досягнення миру в Україні. У рамках своєї позиції він неодноразово висловлювався проти постачання зброї Києву та за зняття санкцій із Москви.
Угорщина неодноразово блокувала зусилля ЄС з надання фінансової допомоги Україні та відмовлялася надавати Україні оборонну підтримку. Орбан також виступав проти ухвалення рішення щодо початку переговорів з Україною щодо її членства в ЄС.
Також уряд Угорщини вимагає низки поступок, пов'язаних з мовою, освітою, політичним представництвом і культурними правами угорців Закарпаття в обмін на вступ України до Євросоюзу. Одним з ключових і найсуперечливіших є пункт про визнання "традиційно угорськими" всіх населених пунктів Закарпатської області, де проживали б етнічні угорці.
З 1 липня і до кінця 2024 року Угорщина очолила Раду ЄС. Серед перерахованих пріоритетів Угорщини словосполучення "підтримка України" не прозвучало.
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