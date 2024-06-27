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Українські консолі PlayStation 5 тепер належатимуть до європейського регіону
16:31 27.06.2024 |
В магазинах України з'являться консолі PlayStation 5 з оновленим пакуванням без російської та казахської мов. Тепер консольний ринок України офіційно належить до північно-європейського регіону, повідомляє офіційний дистриб'ютор консолей PlayStation в Україні, ERC Gaming Distribution.
Раніше Україна належала регіону колишніх країн радянського союзу через намагання регіонального філіалу в росії.
"За інерцією від короткоісторичних зусиль офісу в московії (який з війною розформовано) нас відносили до регіону таких пост-радянських країн" - пише ERC Gaming Distribution.
Старі пакування ще будуть присутні в магазинах електроніки ще певний час, поки не розкуплять старі партії. В нових - українська буде серед англійської та низки скандинавських мов на обкладинці.
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