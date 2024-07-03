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«Укрзалізниця» запустить вантажні поїзди до найбільшого річкового порту Європи
17:47 02.07.2024 |
"Укрзалізниця" планує запустити регулярні контейнерні та контрейлерні поїзди між Україною та портом Дуйсбург.
Відповідний меморандум "Укрзалізниця" вже підписала з оператором німецького порту - Duisburger Hafen AG, повідомляє пресслужба залізничної компанії.
"Завдяки співпраці з найбільшим у світі річковим портом компанія зможе організовувати абсолютно новий сервіс door to door для українських та європейських клієнтів", - зазначається у повідомленні.
Очікується, що перший поїзд за маршрутом термінал "ЦТС Ліски" - порт Дуйсбург вирушить уже цього літа. До перевезення прийматимуться всі вантажі, які транспортуються залізничним або автотранспортом.
Нагадаємо, порт Дуйсбург розташований поблизу від місця злиття річок Рур і Рейн, приблизно за 190 кілометрів від Північного моря. Він є найбільшим внутрішнім річковим портом не лише в Європі, а й у світі. У порту розташовано 8 контейнерних терміналів.
В "Укрзалізниці" зауважили, що з цього порту, попри те, що він знаходиться відносно далеко від моря, вантажі прямують до інших країн Європи, Близького Сходу та Африки.
Як повідомлялося, раніше дочірня компанія "Укрзалізниці" у Польщі - Ukrainian Railways Cargo Poland - отримала ліцензію, а отже і можливість повноцінного виходу на європейський ринок залізничних вантажоперевезень.
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