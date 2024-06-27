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«Буксир» для МКС від Маска: SpaceX створить космічний корабель, який «утилізує» станцію у 2030 році
14:18 27.06.2024 |
Космічне агентство NASA обрало компанію SpaceX для розробки космічного корабля, який допоможе Міжнародній космічній станції зійти з орбіти у 2030 році. Контракт оцінюється в $843 млн.
МКС наближається до кінця свого терміну експлуатації. Тому врешті-решт її доведеться безпечно утилізувати наприкінці десятиліття. Зробити це пропонується за допомогою космічного корабля, який в NASA називають U.S. Deorbit Vehicle.
Наразі про цей апарат відомо мало. Однак NASA уточнило, що цей космічний корабель буде відрізнятися від капсули SpaceX Dragon, яка доставляє вантаж і екіпаж на станцію, та інших апаратів, які виконують послуги для агентства. На відміну від цих апаратів, які будує та експлуатує SpaceX, NASA візьме на себе право власності на U.S. Deorbit Vehicle після розробки та експлуатуватиме його протягом своєї місії.
Після сходу з орбіти, і МКС, і U.S. Deorbit Vehicle повинні розпастися під час входження в атмосферу. Одне з великих завдань, яке стоїть перед SpaceX, полягає в тому, щоб гарантувати, що станція входитиме в атмосферу таким чином, щоб не загрожувати населеним районам.
Контракт на запуск U.S. Deorbit Vehicle буде оголошено окремо.
NASA разом з партнерами оцінювали використання російського космічного корабля «Прогрес» для виконання місії сходу з орбіти. Однак дослідження показали, що для маневру сходження з орбіти потрібен новий космічний корабель. Відповідальність за безпечну ліквідацію станції поділяють п'ять космічних агентств, які працюють на МКС: NASA, Канадське космічне агентство, Європейське космічне агентство, Японське агентство аерокосмічних досліджень і Державна космічна корпорація «Роскосмос». Наразі невідомо, чи розподіляється сума контракту між усіма учасниками.
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