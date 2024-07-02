Фінансові новини
- |
- 02.07.24
- |
- 12:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Нідерландах дозволили експорт в Україну 24-х винищувачів F-16, перший надійде «незабаром»
09:51 02.07.2024 |
Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт в Україну 24-x літаків F-16 та семи авіадвигунів до них. Перший літак буде поставлено «незабаром».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист депутатам Палати представників Нідерландів міністра оборони цієї країни Кайси Оллонгрен, опублікований на сайті парламенту.
У листі Оллонгрен, відповідно до домовленості, повідомляє депутатам, що міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва провела перевірку експортного контролю і 19 червня видала ліцензії на експорт літаків.
"На додаток до попередньої інформації щодо поставок товарів військового призначення в Україну від 13 червня, я також від імені міністра закордонних справ та міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва повідомляю, що незабаром відбудеться поставка першого літака", - йдеться у листі.
Жодних додаткових подробиць оприлюднено не буде, зазначила Оллонгрен.
Нагадаємо, раніше Оллонгрен заявила, що Нідерланди можуть передати Україні перші винищувачі F-16 вже цього літа. Це станеться після того, як перші літаки передасть Данія.
За її словами, Україна може використовувати свої F-16 для ударів по військових цілях на території Росії. Єдина умова країни - дотримання міжнародного гуманітарного права.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Віктор Орбан прибув до Києва
|Вимикатимуть три черги одночасно: у Yasno пояснили, скільки годин завтра не буде світла
|Зеленський: Мирні переговори з РФ можливі через посередників
|Програма з МВФ поповнилася маяками реформи митниці та переглядом «правок Лозового»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні $2,2 млрд 5-го траншу за програмою EFF
|Байден визнав поганий виступ на дебатах із Трампом, але іти не планує
|У Данії вже підготували 50 українців для обслуговування F-16, вони готують прийом перших літаків
|Уряд вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою
|Лідери ЄС узгодили нове керівництво Євросоюзу на наступні 5 років
|Демократи в США заговорили про можливу заміну Байдена іншим кандидатом на виборах
Бізнес
|SpaceX Ілона Маска отримав оцінку у $210 мільярдів. Це рекорд для американської приватної компанії
|Cadillac представив новий кросовер Optiq для Європи
|Українські консолі PlayStation 5 тепер належатимуть до європейського регіону
|Оновлений троян Medusa знову з'явився в кількох країнах і став більш небезпечним і непомітним
|«Буксир» для МКС від Маска: SpaceX створить космічний корабель, який «утилізує» станцію у 2030 році
|Вчені створили реалістичну шкіру для роботів. яка імітує людські емоції
|ІТ-компанія Creatio залучила $200 млн інвестицій, ставши шостим українським єдинорогом