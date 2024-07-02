У Нідерландах дозволили експорт в Україну 24-х винищувачів F-16, перший надійде «незабаром»

Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт в Україну 24-x літаків F-16 та семи авіадвигунів до них. Перший літак буде поставлено «незабаром».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист депутатам Палати представників Нідерландів міністра оборони цієї країни Кайси Оллонгрен, опублікований на сайті парламенту.

У листі Оллонгрен, відповідно до домовленості, повідомляє депутатам, що міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва провела перевірку експортного контролю і 19 червня видала ліцензії на експорт літаків.

"На додаток до попередньої інформації щодо поставок товарів військового призначення в Україну від 13 червня, я також від імені міністра закордонних справ та міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва повідомляю, що незабаром відбудеться поставка першого літака", - йдеться у листі.

Жодних додаткових подробиць оприлюднено не буде, зазначила Оллонгрен.

Нагадаємо, раніше Оллонгрен заявила, що Нідерланди можуть передати Україні перші винищувачі F-16 вже цього літа. Це станеться після того, як перші літаки передасть Данія.

За її словами, Україна може використовувати свої F-16 для ударів по військових цілях на території Росії. Єдина умова країни - дотримання міжнародного гуманітарного права.