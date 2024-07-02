Вимикатимуть три черги одночасно: у Yasno пояснили, скільки годин завтра не буде світла

У вівторок, 2 липня, задіятимуть одночасно три черги відключень електроенергії протягом усієї доби. Світла не буде в середньому від 8 до 12 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка.

"На минулому тижні кожен день було по три черги, але не увесь день. Завтра буде три черги увесь день. Це означає, що будуть працювати графіки в чорній та в сірій зоні", - пояснив Коваленко, відповідаючи на питання у коментарях до свого допису у Facebook.

За його прогнозом, застра на добу світла не буде в середньому від 8 до 12 годин.

Відключення світла 2 липня

У всіх регіонах України завтра, 2 липня, графіки відключення світла діятимуть увесь день.

"Завтра, 2 липня, обленерго задіятимуть три черги відключень одночасно протягом усієї доби", - повідомили в "Укренерго".

Там уточнили, що такі обмеження змушені запровадити через значне зростання споживання під час спекотної погоди.

В "Укренерго" також закликали українців економно споживати електроенергію, коли світло є.