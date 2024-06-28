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АНАЛІТИКА

SpaceX Ілона Маска отримав оцінку у $210 мільярдів. Це рекорд для американської приватної компанії

23:44 27.06.2024 |

Новини IT

 

Компанія SpaceX Ілона Маска продасть інсайдерські акції по $112 за штуку в рамках тендерної пропозиції, що підвищило оцінку компанії до $210 млрд.

Про це пише Bloomberg.

Востаннє SpaceX була оцінена в $180 млрд під час транзакції в грудні минулого року.

Зазначається, що компанія вирішила встановити ціну своєї поточної тендерної пропозиції - угоди, яка дозволяє співробітникам та інсайдерам, наприклад інвесторам, продавати акції - вище оцінки в $200 млрд через значний попит інвесторів.

Нова оцінка є рекордною для американської приватної компанії, але все ще нижча за оцінку ByteDance Ltd., яка є материнською компанією TikTok, у $268 млрд.

За ринковою капіталізацією SpaceX уже зрівнялася з деякими найбільшими публічними компаніями світу.

Як повідомляється, умови ще не визначені, і розмір тендерної пропозиції може змінюватися залежно від зацікавленості як інсайдерів, так і покупців.

У березні повідомлялося, що SpaceX Ілона Маска вперше успішно запустила найбільшу ракету у світі в космос.

У червні Міністерство оборони США продовжило контракт із компанією мільярдера Ілона Маска SpaceX на надання послуг супутникового інтернету Starlink в Україні ще на шість місяців.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: SpaceX
 

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