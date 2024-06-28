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SpaceX Ілона Маска отримав оцінку у $210 мільярдів. Це рекорд для американської приватної компанії
23:44 27.06.2024 |
Компанія SpaceX Ілона Маска продасть інсайдерські акції по $112 за штуку в рамках тендерної пропозиції, що підвищило оцінку компанії до $210 млрд.
Про це пише Bloomberg.
Востаннє SpaceX була оцінена в $180 млрд під час транзакції в грудні минулого року.
Зазначається, що компанія вирішила встановити ціну своєї поточної тендерної пропозиції - угоди, яка дозволяє співробітникам та інсайдерам, наприклад інвесторам, продавати акції - вище оцінки в $200 млрд через значний попит інвесторів.
Нова оцінка є рекордною для американської приватної компанії, але все ще нижча за оцінку ByteDance Ltd., яка є материнською компанією TikTok, у $268 млрд.
За ринковою капіталізацією SpaceX уже зрівнялася з деякими найбільшими публічними компаніями світу.
Як повідомляється, умови ще не визначені, і розмір тендерної пропозиції може змінюватися залежно від зацікавленості як інсайдерів, так і покупців.
У березні повідомлялося, що SpaceX Ілона Маска вперше успішно запустила найбільшу ракету у світі в космос.
У червні Міністерство оборони США продовжило контракт із компанією мільярдера Ілона Маска SpaceX на надання послуг супутникового інтернету Starlink в Україні ще на шість місяців.
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