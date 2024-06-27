Cadillac представив новий кросовер Optiq для Європи

Новий електричний кросовер Cadillac Optiq стане базовою моделлю в лінійці американського бренду в Європі.

Cadillac Optiq готується до повноцінного дебюту пізніше цього року й має бути конкурентом для Audi Q4 e-tron та BMW iX3. Новинка приєднається до більшого кросовера Lyriq, який уже продається на деяких європейських ринках.





Повернення в Європу сталось через сім років після того, як материнська компанія General Motors фактично вийшла з Європи після продажу брендів Opel і Vauxhall групі PSA (нині Stellantis).

З тих пір GM підтримував лише обмежені роботи з імпорту Chevrolet Corvette та Cadillac - останній продає лише XT4 у Великій Британії.

Однак у 2021 році американський гігант створив новий європейський підрозділ зі штаб-квартирою в Цюріху (Швейцарія) і готується до повністю електричного приходу, ініціатором якого є Cadillac.

До 2035 року GM планує запропонувати електричну лінійку в усьому світі, інвестувавши значні кошти в свою платформу Ultium, яка лежить в основі Optiq і Lyriq, а також позашляховика GMC Hummer EV і пікапа Cadillac Silverado EV.

Першою комплектацією має стати топова версія Optiq з двомоторною повнопривідною трансмісією, що розвиватиме 300 к.с. Повні європейські характеристики ще не опубліковані.

Акумулятор Optiq ємністю 85 кВт-год повинен мати запас ходу до 300 миль (482 км), хоча показники WLTP ще не омологовані.

Швидкість заряджання ще невідома, але Cadillac стверджує, що Optiq може проїхати до 79 миль (127 км) всього за 10 хвилин.

Як і багато сучасних електромобілів, Optiq має функцію керування однією педаллю, а також кілька режимів, які регулюють його характеристики.

Завдяки розмірам 4820 мм у довжину, 2126 мм у ширину (включаючи бічні дзеркала) і 1644 мм у висоту Optiq має такий самий розмір, як Mercedes-Benz EQC.

Колісна база Optiq приблизно на 150 мм коротша за Lyriq, що, за словами Cadillac, «забезпечує більш гнучку архітектуру».

Стверджується, що зовнішній силует кузову має «виключні аеродинамічні характеристики». Дизайн дещо відрізняється від дизайну Lyriq, який має більш різку лінію даху.

У передній частині домінує велика решітка Black Crystal, яка поєднує «вертикальний підпис» Cadillac і візерунок, вигравіруваний лазером.

Чверть панелі за задніми пасажирськими дверима є ще однією відмінною рисою Optiq і виготовлена з ламінованого скла.

Інтер'єр

Всередині електрокросовер спеціалізується на технологіях і розкішних матеріалах. На приладовій панелі домінує 33-дюймовий горизонтальний світлодіодний дисплей з роздільною здатністю 9K. Тут розміщено цифровий дисплей водія та сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, яка підтримується Google, і керує аудіосистемою з 19 динаміками.

Optiq отримає технологію допомоги водієві Cadillac Super Cruise, яка включає систему моніторингу уваги водія, можливості автономної зміни смуги руху та світлову панель на кермі.

Cadillac каже, що він зосередився на додаванні «інноваційних матеріалів і нового підходу до застосування матеріалів» до своєї лінійки моделей.

Акцентна тканина, яка використовується в салоні автомобіля, виготовлена з 100% перероблених матеріалів, а шпон Paperwood виготовлений із тюльпанового дерева та перероблених газет.

Покупці зможуть обирати між комплектаціями Luxury і Sport.

В Америці вартість Optiq починається від 54 000 доларів США, але Cadillac ще не розкрив ціни для європейських ринків.