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АНАЛІТИКА

Перекази заробітчан в Україну впали з початку року майже на $400 мільйонів, – дані Нацбанку

16:08 02.07.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Приватні грошові перекази в Україну у січні-травні 2024 року становили $4,37 млрд, що на $376 млн або на 8,59% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Зокрема, у травні грошові перекази в Україну зменшилися до $0,88 млрд, хоча у травні минулого року вони становили $953 млн, свідчать попередні дані Національного банку України (НБУ).

При цьому перекази із-за кордону у якості оплати праці у травні впали до $0,81 млрд, що на 15,4% менше, ніж у березні 2023 року ($958 млн). За вирахуванням витрат та податків мігрантів у країні перебування чиста оплата праці становила $542 млн.

Водночас інші приватні перекази залишаються відносто стабільними - у травні становили $0,33 млрд.

За підрахунками НБУ, через офіційні канали в Україну у травні надійшли перекази на $469 млн, через неформальні канали - на $406 млн.

Як повідомлялося, за даними НБУ, у 2023 році в Україну з усього світу було перераховано близько $11,6 млрд (в еквіваленті), включаючи перекази як через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні - шляхом передавання грошей із рук в руки.

За підсумками 2022 року в Україну з усього світу було перераховано $13 млрд в еквіваленті. У 2021 році обсяг приватних грошових переказів в Україну складав рекордні $15 млрд.

За даними НБУ, у 2019 році обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну склав $11,9 млрд, у 2020 році - $12,12 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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