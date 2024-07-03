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«єРобота»: за 2 роки програми держава інвестувала 8,5 млрд в розвиток бізнесу

14:04 02.07.2024 |

Економіка

 

Через державні гранти за програмою "єРобота" малий та середній бізнес отримав 8,5 млрд фінансування.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

В повідомленні йдеться, що понад 18 000 підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу за урядовим проєктом "єРобота".

Зазначається, що за два роки дії проєкту держава інвестувала через гранти в підприємництва 8,5 млрд.

"За державної підтримки відкрито тисячі нових компаній, діючі отримали можливості для зростання, збільшення обсягів виробництва, виходу на нові ринки. Вони працюють, сплачують податки, створюють робочі місця - понад 55 тисяч нових робочих місць в різних галузях створять отримувачі грантів", - повідомила Перша віцепрем'єр-міністерка України - Міністерка економіки Юлія Свириденко.

З початку запуску проєкту "єРобота" у липні 2022 року:

* за програмою "Власна справа" - видано 16 490 мікрогрантів на 3,9 млрд;

* на розвиток переробних підприємств - видано 672 гранти на 3,4 млрд;

* на садівництво та розвиток тепличного господарства - видано 211 грантів на 925 млн;

* ветеранам та членам їхніх родин - видано 634 гранти на 283 млн.

Повідомляється, що інформацію щодо отримання гранту за програмою "Власна справа" можна знайти на сайті.
За матеріалами: Економічна правда
 

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