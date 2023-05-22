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Нафта стабільна, оскільки ризик дефолту США компенсує перспективи попиту
12:50 22.05.2023 |
Ціни на нафту в понеділок залишалися стабільними, оскільки обережність щодо переговорів про стелю боргу США знизила оптимізм щодо попиту наприкінці року та нівелювала підтримку з боку зниження постачання з Канади та виробників ОПЕК+.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 08:50 за Грінвічем виросли на 13 центів, або 0,2%, до 75,71 долара за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) з постачанням у липні, що більш активно торгується. контракт, зріс на 12 центів, або 0,20%, до 71,81 долара.
Червневий контракт WTI, термін дії якого спливає пізніше у понеділок, упав на 10 центів до 71,45 долара за барель.
Переговори про запобігання дефолту щодо боргу США мають відновитися у понеділок у Вашингтоні, оскільки перспектива дефолту і, як наслідок, можливий економічний спад та охолодження попиту на паливо продовжують лякати ринки.
Тим не менш, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попередило про дефіцит, що насувається, у другому півріччі, коли очікується, що попит перевищить пропозицію майже на 2 мільйони барелів на добу (барелів на добу), йдеться в останньому щомісячному звіті агентства, що базується в Парижі.
"Я чекаю сильної волатильності в найближчі дні і різкого стрибка цін на нафту в міру того, як буде досягнуто згоди про підвищення стелі боргу", - сказав Вандана Харі, засновник постачальника послуг з аналізу ринку нафти Vanda Insights.
Минулого тижня обидва нафтові еталони зросли приблизно на 2%, що стало їх першим тижневим приростом за останні п'ять років, після того, як лісові пожежі призвели до припинення постачання сирої нафти в Альберті, Канада.
Вплив добровільного скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзниками, включаючи Росію, відомого як ОПЕК+, також відчувається після набрання чинності цього місяця.
Загальний обсяг експорту сирої нафти та нафтопродуктів групи з 16 травня скоротився на 1,7 млн барелів на добу, повідомив JP Morgan, додавши, що експорт російської нафти, ймовірно, впаде до кінця травня.
У суботу країни Великої сімки (G7) зобов'язалися на своїй щорічній нараді активізувати зусилля щодо протидії ухилянню Росії від обмеження цін на експорт її нафти та палива, «уникаючи при цьому побічних ефектів та підтримуючи глобальні постачання енергоресурсів», але цього не зробили. подати докладну інформацію.
Очікується, що ці кроки не змінять ситуацію з постачанням нафти та нафтопродуктів, заявив виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль у кулуарах саміту G7.
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