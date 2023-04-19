Нафта падає, тому що потенційне підвищення ставки ФРС затьмарює падаючі акції

Нафта впала в середу, оскільки ринок зважив потенційні підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою, які можуть сповільнити зростання та зменшити споживання нафти, компенсуючи падіння запасів у США та сильні економічні дані Китаю.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 7 центів до $84,70 за барель о 03:20 за Грінвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 5 центів до 80,81 долара за барель.

Федеральна резервна система США, ймовірно, підготувала ще одне підвищення процентної ставки для боротьби з інфляцією, заявив у вівторок президент ФРЛ Атланти Рафаель Бостік.

Ринки оцінюють 86-відсоткову ймовірність того, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів на травневому засіданні.

Ціни зросли завдяки галузевому звіту, який показує, що запаси сирої нафти в США впали приблизно на 2,68 млн барелів за тиждень, що закінчився 14 квітня, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти у вівторок. Джерела повідомили, що запаси бензину та дистилятів також скоротилися минулого тижня.

Офіційний звіт Управління енергетичної інформації, статистичного підрозділу Міністерства енергетики США має бути представлений у середу о 14:30 за Грінвічем.

Тим часом економіка найбільшого імпортера сирої нафти Китаю зростала швидше, ніж очікувалося, на 4,5% у першому кварталі, тоді як обсяги переробки нафти в країні зросли до рекордних рівнів у березні, як показали дані.

«Ринку не терпілося дізнатися, який вплив відкриття Китаю спричинило на попит. Той факт, що його економіка зростає найшвидшими темпами за рік, має добре підтримати попит у найближчі місяці», - заявили Брайан Мартін та Деніел Хайнс, аналітики з ANZ. Дослідження, у примітці.

"Однак це компенсується слабкістю в інших місцях", - сказали вони, маючи на увазі різке зниження маржі переробки дизельного та авіапалива, що свідчить про зниження світового попиту.

Дистиляти та бензинові крекери від Азії до Європи слабкі на тлі млявого попиту та збільшення пропозиції продукції на ринку.

Додатковий тиск на нафтові орієнтири чинить те, що азіатські нафтопереробні заводи продовжують конфіскувати російську нафту у квітні. За даними трейдерів і розрахунками Reuters, у квітні Індія і Китай скупили переважну більшість російської нафти за цінами вищими за встановлену західною ціновою межею в 60 доларів за барель.