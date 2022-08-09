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АНАЛІТИКА

Угорський покупець російської нафти запропонував платити за її транзит через Україну замість «Транснєфті»

 

Угорська група MOL, до складу якої належить словацька нафтопереробна компанія Slovnaft, пропонує "Укртранснафті" та "Транснєфті" обговорити можливість оплачувати транзит російської нафти через Україну.

Як повідомляється на сайті Slovnaft, пропонується, щоб ці платежі замість "Транснєфті" сплачувала безпосередньо угорська MOL або її словацька дочірня компанія.

"Slovnaft, а також MOL ініціювали обговорення з українською та російською сторонами можливості сплати транзитного збору MOL або Slovnaft, що дозволило б відновити поставки нафти. Чекаємо відповіді на надану пропозицію. У разі позитивного підходу обох сторін поставки можуть бути відновлені протягом кількох днів", - йдеться у повідомленні.

В компанії підтвердили, що транспортування нафти через південну гілку нафтопроводу "Дружба", яка також веде до НПЗ Slovnaft і НПЗ Százhalombatta, призупинено вже кілька днів.

"За нашою інформацією, виникли технічні проблеми на рівні банку у зв'язку зі сплатою транзитних зборів російською стороною", - зазначається у повідомленні.

Водночас компанія уточнює, що виробничий процес на НПЗ наразі не зупинявся завдяки переробці запасів сировини.

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Як повідомлялося, раніше "Транснєфть" заявила, що українська державна компанія "Укртранснафта" припинила прокачування нафти південною гілкою нафтопровідної системи "Дружба" з 4 серпня. Російська компанія стверджує, що не змогла сплатити передоплату за послуги транзиту через санкції Євросоюзу. Цим нафтопроводом російська нафта надходить до Угорщини, Чехії та Словаччини.

Угорський покупець російської нафти запропонував платити за її транзит через Україну замість «Транснєфті»

 

3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів - до 8 місяців.

Водночас ембарго не поширюється на імпорт нафти до ЄС трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".

Нагадаємо, "Укртранснафта" та російська "Транснефть" у грудні 2019 року уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яким його дія продовжена на десять років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.

Контракт між "Укртранснафтою" та "Транснафтою" укладено 16 листопада 2004 року. Цим контрактом не визначено обов'язкових фіксованих обсягів прокачування нафти. Ставка тарифу за ним визначається додатковими угодами.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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