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Зеркаль: Украина могла бы повлиять на Венгрию нефтепроводом «Дружба»
Советник министра энергетики Украины и экс-замглавы МИД Елена Зеркаль считает, что нефтепровод "Дружба" мог бы стать инструментом влияния Украины на Венгрию.
Об этом она сказала во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, сообщает "Европейская правда".
"В руках Украины есть прекрасный рычаг - это нефтепровод "Дружба", - сказала советница министра.
Она подчеркнула, что в Венгрию идет отдельная нить нефтепровода "Дружба", с которой может что-то произойти.
"И, на мой взгляд, очень уместно было бы, если бы с ним что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента - решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому Союзу, или мы еще не готовы к этому", - подчеркнула Елена Зеркаль.
Как известно, из-за позиции Венгрии процесс утверждения нефтяного эмбарго ЕС в отношении России застопорился.
Впрочем, ЕС надеется, что сможет согласовать санкции в отношении российской нефти на следующее заседание Европейского совета, которое состоится на следующей неделе.
Министры иностранных дел ЕС не смогли разблокировать вопрос о введении нефтяных санкций против России на встрече в Брюсселе 16 мая из-за сопротивления Венгрии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не получала никаких новых серьезных предложений по нефтяным санкциям против России после визита президентки Еврокомиссии в Будапешт в начале мая.
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