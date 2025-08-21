Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада ухвалила закон про передачу прав на винаходи військовослужбовців Міноборони

13:54 21.08.2025 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прав інтелектуальної власності на об'єкти, створені у зв'язку із проходженням військової служби".

Відповідний законопроєкт №13111 у другому читанні на засіданні у четвер підтримав 241 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Автори законопроєкту вважають, що правова природа військової служби не дозволяє поширити норми Цивільного кодексу щодо прав інтелектуальної власності на об'єкти, створені військовослужбовцями, навіть якщо їхнє створення буде передбачено посадовими інструкціями чи відповідними службовими завданнями, зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.

Цивільний кодекс передбачає, що майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору (контракту), спільно належать як працівникові, який створив цей об'єкт, так і юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює (якщо інше не встановлено договором).

Тому законопроєктом пропонується встановити норми щодо розподілу особистих немайнових і майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти, створені у звʼязку з виконанням службових обов'язків під час проходження військової служби:

* особисті немайнові права інтелектуальної власності на такі об'єкти належать творцеві (тобто військовослужбовцеві, який створив відповідний об'єкт);

* майнові права інтелектуальної власності набуває держава Україна в особі Міністерства оборони чи іншого органу, у якому автор проходить військову службу (Держприкордонслужба, Держспецзвязку, ГУР тощо). Такі майнові права будуть включені до поняття "військове майно".

Водночас Головне юридичне управління Верховної Ради зауважує, що окремі положення закону не відповідають Конституції та не узгоджуються із іншими законами. Зокрема, ухвалений закон передбачає можливість покладення на військовослужбовця обов'язку зі здійснення інтелектуальної, творчої, зокрема наукової, науково-технічної, інноваційної, винахідницької або раціоналізаторської діяльності.

"Передбачений законом підхід... спрямований на нівелювання принципу рівності, оскільки покладає на учасника відносин обов'язок щодо створення об'єкта інтелектуальної власності, який залежить від волі іншої сторони. При цьому інша сторона також може встановлювати розмір винагороди за створення об'єкта права власності, нівелюючи волю суб'єкта права інтелектуальної власності. Такий законодавчий підхід не враховує положення частини четвертої статті 13 Конституції України, згідно з яким усі суб'єкти права власності рівні перед законом", - зазначають юристи парламенту.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0367  0,04 0,09 41,5574  0,02 0,06
EUR 47,8793  0,07 0,15 48,5000  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,07 0,17 41,2350  0,09 0,21
EUR 48,0400  0,13 0,27 48,0800  0,12 0,25

Бізнес