19.08.25
17:33
Банки та банківські технології
Виплати при народженні дитини зростуть до 50 тисяч
15:56 19.08.2025 |
В Україні суттєво зросте розмір виплат у зв'язку з народженням дитини, а розмір допомоги після пологів буде встановлювати Кабінет Міністрів.
Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила у першому читанні, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
50 тисяч за народження дитини
Одноразова виплата у зв'язку з народженням дитини зросте до 50 тис. грн. Раніше ця сума становила 41 280 грн, із яких 10,3 тис. грн виплачували одразу, а далі по 860 грн щомісяця. Тепер виплати будуть надходити разово.
"Пакунок малюка"
Разом зі збільшеною виплатою залишиться і "пакунок малюка", але у більш гнучкому форматі. Раніше такий набір можна було отримати лише після народження дитини, від чого частина його наповнення могла втратити актуальність.
Після ухвалення законопроєкту, отримати "пакунок малюка" можна з 36 тижня вагітності.
З 2021 року батьки замість "пакунка малюка" можуть отримати грошову компенсацію. Її розмір становить не менше трьох прожиткових мінімумів для дітей віком до шести років (зараз 7 689 грн).
Виплати для тих, хто доглядає за дитиною
Окрема категорія допомоги передбачена для одного з батьків, бабусі, дідуся, опікуна або іншого родича, який доглядає за дитиною до одного року. Виплати будуть надходити після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю (з кінця другого місяця після народження дитини).
Передбачається, що держава буде щомісяця виплачувати по 7 тис. грн, зазначав Железняк. Однак умови виплат та розмір допомоги ще має визначити Кабмін.
Допомога батькам, які повертаються на роботу
Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік - в рамках програми "єЯсла" можна отримувати компенсацію за дитячий садок (приблизно до 8 тис. грн щомісяця до трьохрічного віку).
Інший варіант - держава буде сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за того з батьків, хто залишається вдома з дитиною. Це зроблено для того, щоб батьки не втрачали страховий стаж для отримання пенсії.
"Пакунок школяра"
У межах програми "Пакунок школяра" батьки першокласників отримають по 5 тис. грн на підготовку дитини до школи.
Подати заяву можна буде до 15 листопада 2025 року. Тобто виплату призначать навіть якщо дитину записали до першого класу вже після початку навчального року.
Використати кошти можна протягом 180 днів з моменту їх нарахування для покупок як в офлайн, так і онлайн-магазинах.
Важливо. Закон набуває чинності з 1 січня 2026 року. Якщо сім'я вже отримувала державну допомогу на дітей до того, як почав діяти новий закон, розміри виплат зберігатимуться.
