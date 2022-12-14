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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила новий закон «Про медіа»

23:05 13.12.2022 |

Право, Політика

 

Верховна Рада ухвалила новий законопроект "Про медіа".

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за відповідний законопроект №2693-д у другому читанні та загалом проголосували 299 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту 13 грудня.

"Прийняли компромісні позиції: врегулювання статусу каналу "Рада" (канал стає державним, має забезпечувати трансляцію засідань парламенту, а у час воєнного стану і обмеження прямих трансляцій, канал викладає записи у день проведення пленарного засідання): вилучені норми щодо виборчого законодавства", - написав Железняк.

Законопроєкт визначає правові засади діяльності в Україні суб'єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду (контролю) у цій сфері.

У законодавче поле вводиться поняття "онлайн-медіа". Для них передбачається добровільна реєстрація, яка гарантує законодавчий захист.

Згідно із законопроєктом, якщо зареєстрований суб'єкт у сфері онлайн-медіа припускає грубе порушення, регулятор застосовує до нього штраф. У разі вчинення протягом одного місяця другого чи третього грубого порушення після застосування штрафу, рішення про яке не було скасовано у встановленому законом порядку, накладається штраф у подвійному розмірі.

Передбачається заборона розповсюдження зареєстрованого онлайн-медіа за рішенням суду - цей захід застосовується в разі вчинення протягом одного місяця четвертого грубого порушення, якщо за попередні подібні порушення було застосовано штрафи, рішення про які не було скасовано в установленому законом порядку.

Законопроєкт також передбачає тимчасову заборону розповсюдження незареєстрованих онлайн-медіа, яка становить 14 календарних днів. Тимчасова заборона застосовується в разі значного порушення, якщо протягом одного місяця до суб'єкта було застосовано п'ять штрафів за такі порушення та рішення про них не було скасовано у встановленому законом порядку.

Як повідомлялося, зазначений законопроєкт у першому читанні народні депутати ухвалили 30 серпня. Під час підготовки документа до другого читання парламентарі подали 2 332 поправки та пропозиції.

Україна для початку переговорів вступ до ЄС має виконати "7 кроків" - набір визначених Єврокомісією критеріїв. Наразі виконання критерію, який стосується медіасфери, лишається на рівні 6 балів з 10.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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