Коммерческий шпионаж. Первое решение АМКУ

Олексій Хмельницький, голова Київського обласного територіального відділення АМКУ

Комерційне шпигунство - давня проблема для України, про яку ніхто особливо не хоче говорити.

Бази даних клієнтів, аналіз ринку - все це українські компанії бережуть, як і будь-які світові корпорації.

Але в Україні (на відміну від США чи країн ЄС) немає можливості захистити себе. Точніше, не було до цього моменту.

Цього року Київське обласне відділення Антимонопольного комітету завдяки спільній роботі з правоохоронцями та бізнесменами, які не готові миритися з втратою даних, створили прецедент, який допоможе усім відповідальним підприємцям.

В АМКУ довели факт комерційного шпигунства і створили дорожню карту того, як тепер можна захищатися.

Сухою мовою юридичних формулювань це звучить так: "Тимчасовою адміністративною колегією АМКУ дії ТОВ "Ергон-Електрік" визнано недобросовісною конкуренцією у вигляді неправомірного використання комерційної таємниці ТОВ "ТВК Вектор-ВС", що є порушенням статті 19 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

На ТОВ "Ергон-Електрік" накладено штраф та зобов'язано припинити використання відомостей, що становлять комерційну таємницю ТОВ "ТВК Вектор-ВС".

Історія за цим формулюванням традиційна для бізнесу, на жаль.

Компанія "Вектор-ВС" займається продажем електротехнічної продукції. Цей бізнес зараз "на хвилі", адже завдяки будівельному буму послуги такого роду дуже затребувані.

Головна цінність компаній, які працюють тривалий час - база клієнтів та постачальників. Саме від стосунків з клієнтами залежать продажі. Тому інформацію про підприємства, які потребують товари та послуги в компанії берегли.

І навіть завбачливо підписали відповідні угоди зі своїми працівниками. Ті не мали і не мають права протягом 3 років після звільнення розголошувати, передавати чи використовувати деінде дані, які містять комерційну таємницю.

Українське законодавство регламентує такі угоди, і їх порушення - кримінал (231 та 232 стаття Кримінального кодексу).

Чому нам це вдалося?

Перше - Закон про недобросовісну конкуренцію дає нам таку можливість.

Друге - правоохоронні органи зробили свою частину роботи, вилучили необхідні файли, забезпечили проведення незалежної експертизи.

Третє - з 2014 року підприємці, які постраждали, не зупинялися і вимагали справедливості, послуговуючись закон.

Завдяки проведеним експертизам ми в Київському обласному відділенні АМКУ змогли отримати беззаперечні докази незаконного використання баз даних в господарській діяльності, навіть порівняти поточних клієнтів компанії, яку створили колишні менеджери та компанії, яка постраждала.

Даних було достатньо, щоб зафіксувати порушення статті 19 закону "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Для доведення складу порушення, необхідно встановити, що:

1) певні відомості становлять комерційну таємницю відповідно до законодавства;

2) такі відомості було використано конкурентом у своїй господарській діяльності (тобто впроваджено у виробництво або враховано під час планування чи здійснення господарської діяльності конкурентом);

3) уповноважена особа, яка має право на відомості, що становлять комерційну таємницю, не давала конкурентові дозволу на таке використання відомостей.

Зверніть на ці пункти увагу. Ми закликаємо бізнеси не миритися зі шпигунством.

І якщо раніше комерційну інформацію закон захищав лише на папері, то тепер ми спільно проторували дорогу до реального захисту.

За рішенням колегії АМКУ, компанія "Ергон-Електрик" повинна сплатити штраф у розмірі 5% з доходу і припинити використання незаконно здобутої інформації.

Ми свідомі того, що штраф в 5% - це суттєво, але можна пережити.

Ми також розуміємо, що проконтролювати, як компанія виконає рішення непросто. Вочевидь перед нами ще судові засідання. Але ми зробили великий крок до того, щоб добросовісні компанії могли захищатися.

У країнах з розвиненим фондовим ринком таке рішення АМКУ знизило б вартість компанії-порушника в рази.

Ми лише на початку дороги, але саме так - крок за кроком і спільно - можна робити країну кращою.

З текстом рішення можна ознайомитись за посиланням.