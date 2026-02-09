Авторизация

Reuters повідомляє, що РФ відмовилася від ідеї передати США контроль над ЗАЕС.

Росія відмовилась від передачі Вашингтону повного контролю над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) як частини потенційного мирного врегулювання для завершення війни, повідомила ввечері у п'ятницю, 6 лютого, агенція Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що  під час переговорів США запропонували здійснювати управління станцією та розподіляти її електроенергію між Росією та Україною. У відповідь Москва наполягала на тому, що вона має контролювати АЕС, пропонуючи Україні дешеву електроенергію, що є неприйнятним для Києва, зазначило джерело.

Як зауважує Reuters, контроль над ЗАЕС та вимога РФ віддати увесь Донбас є одними з найбільших перешкод для досягнення мирної угоди.

Читайте також: МАГАТЕ застерігає, що війна в Україні - найбільша загроза ядерній безпеці


Зеленський відкидав ідею спільного управління ЗАЕС

Наприкінці грудня 2025 року президент України Володимир Зеленський відкинув ідею спільного управління ЗАЕС із Росією. Президент додав, що незрозуміло також, хто відновлюватиме станцію, що, зокрема, пов'язано з питанням відбудови зруйнованої Росією дамби на окупованих територіях. 

ЗАЕС - найбільша атомна станція в Європі, до складу якої входять шість енергоблоків загальною потужністю 6000 МВт. Станція розташована поблизу міста Енергодар на південному березі обмілілого Каховського водосховища. Росія окупувала станцію в березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабної війни проти України, передавши її згодом під управління своєї державної компанії "Росенергоатом".

Усі реактори ЗАЕС зупинено, однак потребують постійного охолодження. До системи охолодження подається електроенергія з зовнішньої мережі. У разі відключень електропостачання забезпечується дизельними генераторами.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія, США
 

