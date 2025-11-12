Фінансові новини
12.11.25
17:56
RSS
мапа сайту
Британія виділяє 13 млн фунтів на ремонтні роботи в енергетичному секторі України
15:53 12.11.2025 |
Велика Британія оголосила про нову підтримку для проведення життєво важливих ремонтних робіт в енергетичному секторі України.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні британського уряду.
Міністерка закордонних справ Іветт Купер на зустрічі міністрів G7 оголосила про виділення 13 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 17 млн доларів) на відновлення енергетичного сектору України.
Кошти виділяються для проведення життєво важливих ремонтних робіт в енергетичному секторі України в умовах російських бомбардувань. Також йдеться про перерозподіл гуманітарної допомоги для тих, хто найбільше постраждав від втрати електроенергії, опалення та води.
"Путін намагається занурити Україну в темряву і холод з наближенням зими. Ці боягузливі удари є не лише атакою на безпеку України, але й загрозою економічній безпеці, стабільності та зростанню Великої Британії", - заявила Купер.
"Безпека України - це наша безпека, і саме тому тут, на G7, ми стоїмо разом, як найближчі партнери, щоб продовжити підтримку України та подолати виклики, з якими сьогодні стикається світ", - додала вона.
Крім того, Німеччина надає Україні додаткову зимову допомогу у розмірі 40 мільйонів євро у відповідь на триваючі російські атаки на інфраструктуру країни.
Наприкінці жовтня стало відомо, що Німеччина вносить 60 млн євро у Фонд підтримки енергетики України, щоб пришвидшити постачання генераторів, енергообладнання та мобільних теплоелектростанцій.
Перед цим прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення додаткових коштів на забезпечення електроенергією та опаленням України перед зимою.
