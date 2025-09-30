ЄС та Данія через Фонд підтримки енергетики профінансували три лопаті для пошкодженої РФ ВЕС на EUR3,23 млн

Одна з найсучасніших вітрових електростанцій в Україні, пошкоджена внаслідок атак Росії, отримала три нові лопаті вітрових турбін на загальну суму EUR3,23 млн, придбані, доставлені та встановлені за кошти Фонду підтримки енергетики України при Секретаріаті енергетичного співтовариства.

Як зазначається на сайті Секретаріату в понеділок, закупівля та доставка цих лопатей вітрових турбін стали можливими завдяки підтримці Європейського Союзу та Данії через її Міністерство закордонних справ.

"Коли ми відновлюємо вітрові турбіни України, ми робимо більше, ніж просто відновлюємо електроенергію для українського народу та промисловості. Ми підтримуємо боротьбу за свободу та забезпечуємо сильнішу та більш сталу Україну та Європу в майбутньому", - прокоментував міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагард.

Аагард зазначив, що партнерство між двома країнами є таким же важливим, як і завжди, і він радий, що ЄС та Данія можуть допомогти.

За словами міністерки енергетики України Світлани Гринчук, закуплене обладнання для вітрових турбін дозволить збільшити потужності та частку чистої енергії в енергетичному балансі України.

"Це дуже важливий внесок наших партнерів не лише у зміцнення енергетичної незалежності, але й у подальший прогрес України шляхом зеленої трансформації", - додала Гринчук.

За словами директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артура Лорковські, завдяки постійній підтримці донорів та плідному партнерству з Міністерством енергетики, сторони всі разом створюють стале енергетичне майбутнє для України.

В Секретаріаті підсумували, що з 2022 року в рамках діяльності Фонду укладено контрактів на EUR682 млн, а загалом 59 українських енергетичних компаній підписали контракти на постачання енергообладнання, послуг та заходів пасивного захисту, а запити на підтримку було схвалено для 72 енергокомпаній загалом.

Зазначається, що проєкти реалізовані в 21 регіоні України.

Секретаріат також уточнює, що поточний розрив між отриманими запитами на підтримку та наявним фінансуванням оцінюється в понад EUR500 млн, і закликає всіх партнерів приєднатися до Фонду, а всіх донорів збільшити свої внески для забезпечення належних зусиль щодо підготовки до зими.

Як повідомлялося, Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та енергетичного єврокомісара Кадрі Сімсон. Він акумулює, зокрема, кошти іноземних урядів та приватних компаній, які йдуть на відновлення енергосистеми. За останніми даними, озвученими в липні, з квітня 2022 року Фонд мобілізував понад EUR1,16 млрд.