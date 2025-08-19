Фінансові новини
Росія вночі масовано атакувала енергооб'єкти Полтавщини
10:09 19.08.2025 |
Російські війська у ніч проти вівторка, 19 серпня, масовано атакували Полтавську область, повідомив керівник обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут.
"Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів", - йдеться у його дописі
у Telegram. Постраждалих внаслідок атаки немає.
Згідно з повідомленнями Повітряних сил Збройних сил України, Полтавщину атакували "шахеди" та крилаті ракети.
Як зазначив мер Кременчука Віталій Малецький, у місті лунали десятки вибухів. Під ударом була енергетична та транспортна інфраструктура.
На Сумщині та Дніпропетровщині є постраждалі внаслідок обстрілів
Над Дніпропетровщиною вночі було збито сім російських дронів, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
"На Нікопольщині від російських атак потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Противник бив FPV-дронами та артилерією. Постраждав чоловік. Його госпіталізували. Виникла пожежа. Знищені парник і господарська споруда. Ще одна - пошкоджена. Як і багатоквартирний та приватний будинки, авто", - написав він.
У Васильківській громаді Синельниківського району через удар безпілотника загорілася будівля навчального закладу.
На Сумщині, а саме у Піщанському старостаті Сумської громади, вранці 19 серпня безпілотник влучив у житловий будинок, він загорівся. За словами начальника ОВА Олега Григорова, є постраждалі, триває рятувальна операція.
