Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія вночі масовано атакувала енергооб'єкти Полтавщини

 

Російські війська у ніч проти вівторка, 19 серпня, масовано атакували Полтавську область, повідомив керівник обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут.

"Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів", - йдеться у його дописі

у Telegram. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Згідно з повідомленнями Повітряних сил Збройних сил України, Полтавщину атакували "шахеди" та крилаті ракети.

Як зазначив мер Кременчука Віталій Малецький, у місті лунали десятки вибухів. Під ударом була енергетична та транспортна інфраструктура.

На Сумщині та Дніпропетровщині є постраждалі внаслідок обстрілів

Над Дніпропетровщиною вночі було збито сім російських дронів, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

"На Нікопольщині від російських атак потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Противник бив FPV-дронами та артилерією. Постраждав чоловік. Його госпіталізували. Виникла пожежа. Знищені парник і господарська споруда. Ще одна - пошкоджена. Як і багатоквартирний та приватний будинки, авто", - написав він.

У Васильківській громаді Синельниківського району через удар безпілотника загорілася будівля навчального закладу.

На Сумщині, а саме у Піщанському старостаті Сумської громади, вранці 19 серпня безпілотник влучив у житловий будинок, він загорівся. За словами начальника ОВА Олега Григорова, є постраждалі, триває рятувальна операція.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2589
  0,0812
 0,20
EUR
 1
 48,1739
  0,1320
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес