Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Опалювальний сезон: Україна планує накопичити щонайменше 13,2 мільярда кубометрів газу

 

До початку опалювального сезону 2025-2026 років заплановано накопичити щонайменше 13,2 млрд кубометрів газу.

Про це сказала міністерка енергетики Світлана Гринчук під час виступу на презентації Програми дій уряду, передає кореспондент Укрінформу.

"Мета по природному газу до початку опалювального сезону - мінімум 13,2 млрд кубометрів; із них 4,6 млрд кубометрів - імпорт", - Гринчук.

Вона наголосила, що закачування газу іде згідно з планом, іноді - навіть із випередженням планових показників.

"Думаю, і по газу, і по вугіллю у нас буде достатньо запасів для проходження опалювального сезону", - додала Гринчук.

Як повідомлялося, уряд Норвегії заявив 15 серпня, що надає Україні 1 мільярд норвезьких крон (98,29 млн доларів) на імпорт газу, щоб забезпечити його достатню кількість для країни перед настанням зими.

Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали рекордну для України угоду на закупівлю газу на 500 млн євро. Уперше такий кредит надається під гарантію ЄС.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2589
  0,0812
 0,20
EUR
 1
 48,1739
  0,1320
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0067  0,08 0,20 41,5723  0,06 0,15
EUR 47,9730  0,06 0,13 48,6427  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес