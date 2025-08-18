Фінансові новини
- 18.08.25
- 22:43
Опалювальний сезон: Україна планує накопичити щонайменше 13,2 мільярда кубометрів газу
17:32 18.08.2025 |
До початку опалювального сезону 2025-2026 років заплановано накопичити щонайменше 13,2 млрд кубометрів газу.
Про це сказала міністерка енергетики Світлана Гринчук під час виступу на презентації Програми дій уряду, передає кореспондент Укрінформу.
"Мета по природному газу до початку опалювального сезону - мінімум 13,2 млрд кубометрів; із них 4,6 млрд кубометрів - імпорт", - Гринчук.
Вона наголосила, що закачування газу іде згідно з планом, іноді - навіть із випередженням планових показників.
"Думаю, і по газу, і по вугіллю у нас буде достатньо запасів для проходження опалювального сезону", - додала Гринчук.
Як повідомлялося, уряд Норвегії заявив 15 серпня, що надає Україні 1 мільярд норвезьких крон (98,29 млн доларів) на імпорт газу, щоб забезпечити його достатню кількість для країни перед настанням зими.
Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали рекордну для України угоду на закупівлю газу на 500 млн євро. Уперше такий кредит надається під гарантію ЄС.
ТЕГИ
