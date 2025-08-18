Україна планує відремонтувати 3,2 ГВт потужностей до кінця 2025 року – Гринчук

Уряд України планує відремонтувати 3,2 ГВт зруйнованих і пошкоджених об'єктів генерації у 2025 році. Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук під час презентації проєкту програми уряду.

За словами Гринчук, більшість цих робіт вже виконано і процес йде за планом, а деякі показники навіть випереджають графік.

Крім цього, одним з найважливіших напрямів у підготовці до опалювального сезону є захист енергетичних обʼєктів.

Міністерство енергетики спільно з військовими, МВС, Держспецзвʼязку та енергетичними компаніями проводить регулярні наради і відпрацьовує найефективніші інструменти для фізичного та протиповітряного захисту енергетичних об'єктів.

Водночас триває розвиток розподіленої генерації. У 2025 році вже введено понад 600 МВт додаткових потужностей, а до кінця року планують ще мінімум 350 МВт газової генерації.

Згідно з прогнозами, ще 500 МВт буде забезпечено реалізацією проєктів у приватному секторі.

Також уряд готує запаси ресурсів: природного газу та вугілля. До початку опалювального сезону планують накопичити щонайменше 13,2 млрд кубічних метрів газу, з яких 4,6 млрд кубічних метрів - імпортні постачання.

Гринчук додала, що уряд спрощує регуляторні процедури для швидшого відновлення, ремонту й розвитку нових енергетичних об'єктів, включно з лініями електропередач і газовою інфраструктурою.