18.08.25
22:42
RSS
мапа сайту
Україна планує відремонтувати 3,2 ГВт потужностей до кінця 2025 року – Гринчук
16:54 18.08.2025 |
Уряд України планує відремонтувати 3,2 ГВт зруйнованих і пошкоджених об'єктів генерації у 2025 році. Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук під час презентації проєкту програми уряду.
За словами Гринчук, більшість цих робіт вже виконано і процес йде за планом, а деякі показники навіть випереджають графік.
Крім цього, одним з найважливіших напрямів у підготовці до опалювального сезону є захист енергетичних обʼєктів.
Міністерство енергетики спільно з військовими, МВС, Держспецзвʼязку та енергетичними компаніями проводить регулярні наради і відпрацьовує найефективніші інструменти для фізичного та протиповітряного захисту енергетичних об'єктів.
Водночас триває розвиток розподіленої генерації. У 2025 році вже введено понад 600 МВт додаткових потужностей, а до кінця року планують ще мінімум 350 МВт газової генерації.
Згідно з прогнозами, ще 500 МВт буде забезпечено реалізацією проєктів у приватному секторі.
Також уряд готує запаси ресурсів: природного газу та вугілля. До початку опалювального сезону планують накопичити щонайменше 13,2 млрд кубічних метрів газу, з яких 4,6 млрд кубічних метрів - імпортні постачання.
Гринчук додала, що уряд спрощує регуляторні процедури для швидшого відновлення, ремонту й розвитку нових енергетичних об'єктів, включно з лініями електропередач і газовою інфраструктурою.
