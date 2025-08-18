Авторизация

У липні на Українській енергетичній біржі продали майже 5 мільйонів МВт-годин електроенергії

У липні на Українській енергетичній біржі продали майже 5 мільйонів МВт-годин електроенергії

 

На майданчику Української енергетичної біржі (УЕБ) у липні 2025 року на ринку двосторонніх договорів реалізували 4,943 млн МВт-год. електроенергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба УЕБ.

Зазначається, що у липні 2025 року на УЕБ провели 86 аукціонів із купівлі-продажу електроенергії, а також 134 торгові сесії з продажу інших ресурсів та по 4 торгові сесії кожного дня - на короткостроковому ринку природного газу.

"За їх результатами реалізовано 4942,75 тис. МВт-год. електроенергії, 128,09 тис. тонн нафти та газового конденсату, 12,68 тис. тонн скрапленого газу та нафтопродуктів", - йдеться в повідомленні.

У липні за напрямком "Необроблена деревина" відбулося 128 аукціонів, на яких лісгоспи реалізували 40,43 тис. кубометрів деревини.

За даними УЕБ, на ринку електроенергії місячний індекс базового навантаження на серпень становить 5 416,4 грн/МВт-год., при цьому індекс на липень був на рівні 4 686,2 грн/МВт-год.
 

