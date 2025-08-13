Авторизация

Україна і Туреччина «оживляють» робочу групу в галузі енергетики - останнє засідання було у 2021 році

 

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук провела онлайн-зустріч із міністром енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарсланом Байрактаром.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міненерго.

"Сторони домовилися активізувати діяльність двосторонньої робочої групи, останнє засідання якої відбулося у 2021 році. Відновлення її роботи дозволить системно координувати реалізацію спільних ініціатив, формувати дорожні карти та погоджувати технічні рішення", - йдеться у повідомленні.

Україна і Туреччина «оживляють» робочу групу в галузі енергетики - останнє засідання було у 2021 році

 

Міністри також обговорили оновлення договірної бази у сфері енергетики, запуск проєктів у галузі постачання та зберігання природного газу, а також участь турецького бізнесу у модернізації та розвитку енергетичної інфраструктури України.

Гринчук наголосила на важливості зміцнення партнерства з Туреччиною, яка продовжує надавати Україні гуманітарну, технічну та політичну підтримку з початку повномасштабного вторгнення Росії.
 

