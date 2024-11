Україна та США оголосили про три нові проєкти у сфері малих модульних реакторів

Україна та США оголосили про запуск трьох нових проєктів у сфері малих модульних реакторів (ММР). Партнерство реалізовуватиметься в рамках програми FIRST (Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology - Базова інфраструктура для відповідального використання технології малих модульних реакторів).

Про це було заявлено на полях кліматичної конференції COP29 у Баку, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

"Ініціатива є стратегічним кроком для досягнення глобальних кліматичних цілей, регіональної енергетичної безпеки, економічного зростання та перспективи післявоєнного лідерства України у використанні передових ядерних технологій", - сказано в повідомленні.

Програма передбачає реалізацію трьох взаємопов'язаних проєктів:

* будівництво пілотного заводу з виробництва чистого водню та аміаку (проєкт "Чисте паливо"),

* конверсію вугільних електростанцій на ММР (проєкт "Фенікс"),

* розробку дорожньої карти декарбонізації сталеливарної промисловості за допомогою ММР (проєкт "Чиста сталь").

Україна приєдналася до Декларації країн на COP28, взявши зобов'язання потроїти ядерні потужності до 2050 року. Це включає підтримку розробки та будівництва як великих енергоблоків, так і малих модульних реакторів для виробництва електроенергії та промислового застосування.

Проєкти реалізовуватимуться за участі провідних енергетичних компаній та науково-дослідних установ України та США.

Технологія ММР має суттєві переваги перед традиційними АЕС завдяки модульному виробництву, легкому транспортуванню, підвищеному рівню безпеки та меншим початковим інвестиціям.

У Міненерго зазначили, що розвиток технології ММР розглядається як важливий елемент післявоєнного відновлення України, що сприятиме енергетичній безпеці та декарбонізації економіки.

У квітні цього року стало відомо, що в Україні розгорнуть виробництво компонентів малих модульних реакторів. Відповідну угоду підписали НАЕК "Енергоатом" та Holtec International.