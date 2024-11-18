Фінансові новини
- |
- 18.11.24
- |
- 11:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна та США оголосили про три нові проєкти у сфері малих модульних реакторів
11:00 18.11.2024 |
Україна та США оголосили про запуск трьох нових проєктів у сфері малих модульних реакторів (ММР). Партнерство реалізовуватиметься в рамках програми FIRST (Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology - Базова інфраструктура для відповідального використання технології малих модульних реакторів).
Про це було заявлено на полях кліматичної конференції COP29 у Баку, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.
"Ініціатива є стратегічним кроком для досягнення глобальних кліматичних цілей, регіональної енергетичної безпеки, економічного зростання та перспективи післявоєнного лідерства України у використанні передових ядерних технологій", - сказано в повідомленні.
Програма передбачає реалізацію трьох взаємопов'язаних проєктів:
* будівництво пілотного заводу з виробництва чистого водню та аміаку (проєкт "Чисте паливо"),
* конверсію вугільних електростанцій на ММР (проєкт "Фенікс"),
* розробку дорожньої карти декарбонізації сталеливарної промисловості за допомогою ММР (проєкт "Чиста сталь").
Україна приєдналася до Декларації країн на COP28, взявши зобов'язання потроїти ядерні потужності до 2050 року. Це включає підтримку розробки та будівництва як великих енергоблоків, так і малих модульних реакторів для виробництва електроенергії та промислового застосування.
Проєкти реалізовуватимуться за участі провідних енергетичних компаній та науково-дослідних установ України та США.
Технологія ММР має суттєві переваги перед традиційними АЕС завдяки модульному виробництву, легкому транспортуванню, підвищеному рівню безпеки та меншим початковим інвестиціям.
У Міненерго зазначили, що розвиток технології ММР розглядається як важливий елемент післявоєнного відновлення України, що сприятиме енергетичній безпеці та декарбонізації економіки.
У квітні цього року стало відомо, що в Україні розгорнуть виробництво компонентів малих модульних реакторів. Відповідну угоду підписали НАЕК "Енергоатом" та Holtec International.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зараз тривають випробування 4 видів ракет, розроблених Україною, - Зеленський
ТОП-НОВИНИ
|NYT: Байден дозволив Україні удари углиб Росії ракетами ATACMS
|Зеленський: За Трампа війна закінчиться швидше
|Зеленський: Дзвінок Шольца Путіну - скринька Пандори
|Китай вперше відправив РФ зброю для війни проти України. ЄС готує санкції, - FAZ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна та США оголосили про три нові проєкти у сфері малих модульних реакторів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 18.11.24
|Порти України обробили у жовтні 8 мільйонів тонн вантажів
|У низці областей України скасували графіки відключень світла
|Нафта зростає після ескалації напруженості між Росією та Україною
|Другий транш ЄС на військові потреби України від непередбачених доходів заморожених росактивів може становити EUR1,9 млрд
|Ощадбанк і Укрексімбанк уже кредитують ОПК за «5-7-9%», ПУМБ незабаром приєднається
Бізнес
|Провідні ШІ-компанії зіткнулися зі складнощами під час розробки нових моделей
|Microsoft перестане підтримувати стандартні застосунки пошти та календаря з Windows 11 до кінця року - на заміну прийде Outlook
|YouTube тестує нову функцію Dream Track, яка дасть змогу створювати ремікси ліцензійних пісень для Shorts
|Популярний перекладач DeepL запустив функцію голосового перекладу у реальному часі
|В Україні запустили маркетплейс для просування IT-компаній
|Безпека перемагає дизайн: Hyundai повертає фізичні кнопки в автомобілі
|Google додає підтримку фотографій у форматі RAW в усі додатки для камер Android