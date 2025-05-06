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Ціни на пальне в Україні у квітні знижувались, слідуючи за падінням світових котирувань нафти та гуртових пропозицій
17:19 05.05.2025 |
Про це повідомляє НафтоРинок, посилаючись на власний щоденний моніторинг цін на пальне.
Європейська марка Brent у квітні перервала березневе зростання й втратила близько 15%, а північноамериканська WTI - 16%. Це стало найбільшим місячним падінням з листопада 2021 року.
Тим часом на гуртовому ринку в Україні дизпальне подешевшало на 1,85 грн/л (-4,1%) до 42,81 грн/л, тоді як на півдні країни мінімальні ціни майже досягли 40,00 грн/л. Ціна скраплений газ у гурті зменшилася на 1,12 грн/л (-3,55%) до 30,43 грн/л. Водночас бензин А-95 додав у ціні 0,39 грн/л (+0,85%) і коштував наприкінці квітня 45,86 грн/л.
На АЗС протягом квітня ціна дизпального зменшилася на 0,42 грн/л (-0,78%) до 53,41 грн/л, бензину А-95 - на 0,67 грн/л (-1,21%) до 54,80 грн/л, а газу - на 0,80 грн/л (-2,23%) до 35,03 грн/л.
Також найбільші мережі АЗС з нагоди Великодня впроваджували значні знижки: ОККО і WOG зменшили ціну бензинів і ДП на 5 грн/л, преміальних бензинів і ДП - на 2 грн/л, газу - на 2,5 грн/л. Shell запропонувала знижки до 5,76 грн/л, а наприкінці місяця періодично зменшувала ціни на крок до 5 грн/л. Також у Великодень знижені ціни діяли в середніх та локальних мережах - кіровоградській Longo (до 2 грн/л), черкаській «Перон» (до 2 грн/л) та ін.
Державна Ukrnafta до свята знизила ціну лінійки рідкого пального на 1 грн/л, газу - на 0,5 грн/л. А наприкінці квітня мережа оголосила «знижкодрайв», де за умови оплати за пальне картками Mastercard від OTP Bank клієнти до кінця травня отримуватимуть знижку 7 грн/л.
Також регіональні мережі, як і попередніми місяцями, періодично надавали знижки водіям у вихідні.
У травні очікується продовження зниження цін на АЗС, що може сягнути 3-5 грн/л.
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