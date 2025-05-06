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Нафта продовжує дешевшати, Brent нижче $60 за барель
17:56 05.05.2025 |
Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:13 EET становить $59,96 за барель, що на $1,33 (2,17%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на червень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на $1,53 (2,62%), до $56,74 за барель.
Раніше під час сесії ціна Brent опускалася до $58,5 за барель, WTI - до $55,53 за барель.
Знижувальний тиск на котирування чинило рішення країн ОПЕК+ про подальше нарощування видобутку. Вісім країн альянсу, які добровільно обмежили у 2023 році виробництво на 2,2 млн барелів на добу, минулими вихідними ухвалили рішення з червня збільшити квоти на 411 тис. б/д.
У березні було вирішено, що збільшення почнеться з квітня на щомісячній основі і триватиме до вересня 2026 року з кроком приблизно 135-140 тис. б/д на місяць. Однак у квітні країни ОПЕК+ домовилися прискорити нарощування видобутку до 411 тис. б/д на травень. Таким чином, це вже друге поспіль прискорене збільшення.
"Ринок нафти зіткнувся зі значною невизначеністю попиту на тлі тарифних ризиків, - зазначив експерт ING Воррен Паттерсон. - Зміна політики ОПЕК+ посилює невизначеність з боку пропозиції".
Аналітики знижують прогнози цін на нафту на 2025 і 2026 роки слідом за рішенням ОПЕК+. У Barclays знизили прогноз вартості Brent на поточний рік до $66 з $70 за барель, на 2026 рік - до $60 з $62 за барель, у Goldman Sachs - до $60 з $63 за барель і до $56 з $58 за барель відповідно.
Аналітики DNB Market прогнозують формування надлишку пропозиції нафти на рівні 1,3 млн б/д у другому півріччі та близько 1,7 млн б/д у 2026 році. Згідно з прогнозом DNB Markets, ціна Brent може опуститися нижче $50 за барель до кінця року, якщо ОПЕК+ продовжить прискорювати темпи нарощування видобутку.
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