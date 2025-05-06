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За чотири місяці до держбюджету надійшли понад ₴1,262 трильйона
16:55 05.05.2025 |
За підсумками січня-квітня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло ₴1 262,4 мільярда податків, зборів та інших платежів.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів України.
Зазначається, що за січень-квітень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 856,3 млрд грн.
Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів - 159,5 млрд грн, податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів - 112,7 млрд грн, а також податку на доходи фізичних осіб та військового збору - 107,2 млрд грн.
При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 113,2% (+46,4 млрд грн), Державною митною службою - 97,1% (-6,2 млрд грн).
Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-квітні 2025 року становили 202,9 млрд грн, з яких 54,9 млрд грн надійшло у квітні.
Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-квітень 2025 року становили 604,0 млрд грн, або 104,0% від запланованих на цей період.
Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 154,0 млрд грн. При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 77,3 млрд грн.
Із зовнішніх джерел надійшло 450,0 млрд грн (або близько 10,8 млрд дол. США), у тому числі за рахунок залучення кредитів у межах механізму ULCM - 293,0 млрд грн.
Платежі з погашення державного боргу за січень-квітень 2025 року становили 225,2 млрд грн (98,8% плану), платежі з обслуговування - 92,5 млрд грн (73,6% плану).
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