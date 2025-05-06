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На порталі «Дія.Бізнес» з'явилися сервіси Експортно-кредитного агентства для підтримки підприємців

16:35 05.05.2025 |

Економіка

 

На портал "Дія.Бізнес" додали сервіси Експортно-кредитного агентства України для українських підприємців. Відтак, отримати державну підтримку бізнесу можна буде в декілька кліків.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Експортно-кредитне агентство - це приватне акціонерне товариство, яке страхує експортні контракти, гарантує повернення кредитів і захищає інвестиції. Його інструменти допомагають підприємцям зменшити ризики під час роботи з іноземними партнерами та залучати фінансування на розвиток.

"Інтеграція сервісів ЕКА на порталі "Дія.Бізнес" - це логічне продовження нашого системного бачення - створення цілісної екосистеми можливостей для українських підприємців. Від початку "Дія.Бізнес" поєднує мережу центрів та онлайн-портал, і з кожним роком ми розширюємо її функціональність, щоб відповідати реальним потребам бізнесу", - сказала заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Відтепер підприємці на порталі "Дія.Бізнес" зможуть:

* перевірити, чи підпадає їхня продукція під підтримку за кодом УКТЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності - це систематизований перелік товарів, який складається з кодів товарів та найменувань для цих кодів);
* ознайомитися з усіма доступними послугами ЕКА;
* подати заявку на страхування або кредитування онлайн;
* відстежити статус поданої заявки у власному кабінеті підприємця.

Окрім того, серед представлених послуг:

* кредитування зовнішньоекономічних договорів - держава гарантує банкам повернення кредитів, що знижує вартість позик для експортерів і полегшує доступ до фінансування;

* страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) - захист від ризику, що іноземний партнер не заплатить за товар чи послугу. У разі несплати ЕКА компенсує втрати;

* страхування банківських гарантій і контргарантій - допомагає українським компаніям виконувати міжнародні контракти, а банкам - зменшити ризики;

* страхування інвестиційних кредитів - можливість страхування від воєнних та політичних ризиків, навіть в умовах високої нестабільності;

* страхування прямих інвестицій в Україну - захищає інвесторів і їхні вкладення, навіть в умовах повномасштабної війни.

Сервіси доступні малим і середнім підприємствам, які вже експортують продукцію або планують вийти на нові ринки, а також українським та іноземним інвесторам, які розглядають можливість вкласти кошти в українські компанії й потребують страхового захисту.

Раніше повідомлялося, що Експортно-кредитне агентство змінило свої страхові продукти. Зокрема, експортні кредити, банківські гарантії та дебіторська заборгованість за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) страхуватимуться на базі All-risk, за якого покривається будь-який ризик, крім винятків, зазначених у договорі страхування.

На початку березня повідомлялося, що Міністерство економіки України збирається збільшити капіталізацію Експортно-кредитного агентства на 5 млрд грн для масштабування його діяльності й наразі розглядає кілька варіантів залучення фінансування.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що для розширення повноважень Експортно-кредитного агентства щодо страхування експорту зернових культур і біржових товарів (commodity) Україні потрібно знайти додатково $1 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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