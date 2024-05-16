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АНАЛІТИКА

Бізнес почав закуповувати для себе газову генерацію в умовах нестабільного енергопостачання - директор Центру досліджень енергетики

 

Певна кількість бізнес-компаній уже активно закуповує газопоршневі станції для власних потреб, щоб бути забезпеченими е/е за будь-яких умов, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Бізнеси можуть не лише імпортувати е/е, а й встановлювати власну потужність зараз. Як Центр ми консультуємо певну кількість бізнес-компаній, які вже замовили конкретне газопоршневе обладнання для своїх потреб, воно їде і буде встановлене. Це бізнеси, які споживають від 5 МВт до 10 МВт потужності", - сказав Харченко на брифінгу в Медіа-центрі Києва в четвер.

"Вони реально вирішили для себе, що вигідніше інвестувати і купити обладнання, яке буде працювати, ніж ризикувати через аварійні або планові відключення", - пояснив він.

За його словами, частина бізнесів, зокрема, де налагоджено безперервний технологічний процес, боїться не так планових, а саме аварійних відключень, яких не можна уникнути навіть у разі імпорту е/е, оскільки їх застосовують у разі непередбачуваних ситуацій, зокрема через наслідки обстрілів.

"Фінансова модель, яку для себе побудували такі компанії, показує, що вартість роботи газопоршневого двигуна за більш-менш оптимального режиму становить 4,5 грн/кВт-год, це нижче за ринок", - зазначив директор ЦДЕ.

Харченко акцентував: що більше таких інвестицій, то краще для системи.

Як повідомлялося, згідно з урядовою постановою від 27 жовтня 2023 року №1127, планові обмеження не поширюються на підприємства, які закуповують імпортовану електроенергію. Для цього в травні-вересні її частка в конкретну годину споживання має становити щонайменше 30%, у жовтні-квітні - щонайменше 50%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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