Фінансові новини
- |
- 16.05.24
- |
- 17:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бізнес почав закуповувати для себе газову генерацію в умовах нестабільного енергопостачання - директор Центру досліджень енергетики
16:49 16.05.2024 |
Певна кількість бізнес-компаній уже активно закуповує газопоршневі станції для власних потреб, щоб бути забезпеченими е/е за будь-яких умов, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
"Бізнеси можуть не лише імпортувати е/е, а й встановлювати власну потужність зараз. Як Центр ми консультуємо певну кількість бізнес-компаній, які вже замовили конкретне газопоршневе обладнання для своїх потреб, воно їде і буде встановлене. Це бізнеси, які споживають від 5 МВт до 10 МВт потужності", - сказав Харченко на брифінгу в Медіа-центрі Києва в четвер.
"Вони реально вирішили для себе, що вигідніше інвестувати і купити обладнання, яке буде працювати, ніж ризикувати через аварійні або планові відключення", - пояснив він.
За його словами, частина бізнесів, зокрема, де налагоджено безперервний технологічний процес, боїться не так планових, а саме аварійних відключень, яких не можна уникнути навіть у разі імпорту е/е, оскільки їх застосовують у разі непередбачуваних ситуацій, зокрема через наслідки обстрілів.
"Фінансова модель, яку для себе побудували такі компанії, показує, що вартість роботи газопоршневого двигуна за більш-менш оптимального режиму становить 4,5 грн/кВт-год, це нижче за ринок", - зазначив директор ЦДЕ.
Харченко акцентував: що більше таких інвестицій, то краще для системи.
Як повідомлялося, згідно з урядовою постановою від 27 жовтня 2023 року №1127, планові обмеження не поширюються на підприємства, які закуповують імпортовану електроенергію. Для цього в травні-вересні її частка в конкретну годину споживання має становити щонайменше 30%, у жовтні-квітні - щонайменше 50%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ППО і артилерія: Данія оголосила про нову військову допомогу Україні на 750 млн євро
ТОП-НОВИНИ
|Міністерка економіки скасовує наказ про бронювання працівників Glovo та Favbet
|Атака на Крим 15 травня: були знищені два МіГ-31, С-400 та склад з паливом, - ЗМІ
|У ніч на 15 травня на аеродромі у Бельбеку детонував головний склад ракетно-артилерійського озброєння, - «АТЕШ»
|Блінкен про удари по Росії: Україна сама обирає тактику
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|Бізнес почав закуповувати для себе газову генерацію в умовах нестабільного енергопостачання - директор Центру досліджень енергетики
|Уникнути відключень електроенергії не вдасться ні влітку, ні восени, – голова «Укренерго» Кудрицький
|Нафта нівелювала зростання, Brent торгується біля $82,7 за барель
|Міністерка економіки скасовує наказ про бронювання працівників Glovo та Favbet
|Зеленський пропонує Раді денонсувати угоду між Україною та Білоруссю про взаємне спрощення зміни громадянства
|У Києві планують побудувати шість міні-ТЕЦ
Бізнес
|Хакери КНДР вкрали та відмили криптовалюту на 150 мільйонів доларів
|Google I/O 2024 – ера Gemini в пошуку і не тільки
|Google представив новий ШІ AlphaFold 3, який зможе модулювати ДНК і РНК та спростить розробку ліків
|Повний скан 1 мм³ людського мозку за допомогою ШІ зайняв 1,4 ПБ - дослідники просканувати 57 тис. клітин та 150 млн синапсів
|Штучний інтелект б'є по ринку праці, як «цунамі» – голова МВФ
|AMD продовжує наздоганяти Intel на ринку процесорів
|OpenAI представила GPT-4o: рівень GPT-4, неймовірні голосові та зорові можливості — безкоштовно