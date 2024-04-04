Фінансові новини
- |
- 04.04.24
- |
- 02:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У НКРЕКП не виключають зміни ціни на електроенергію для населення з 1 травня
23:05 03.04.2024 |
Голова Нацкомісії з енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк допустив зміни у питанні забезпечення електроенергією населення (ПСО), якому до 1 травня різницю у тарифах та ринковій ціні покривають Енергоатом та Укргідроенерго. Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.
"Будуть або зміни, або продовження ПСО щодо населення в наявному варіанті... Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше", - цитує агентство Тарасюка.
Голова Нацкомісії зазначив, що ситуація у всіх енергокомпаній дуже складна через російські обстріли енергоінфраструктури.
"Всій енергосистемі складно. Я не знаю жодної компанії, якій зараз не складно", - сказав Тарасюк.
Раніше після пошкоджень ДніпроГЕС масованим ударом РФ 22 березня голова Укргідроенерго Ігор Сирота зазначив, що виконання компанією ПСО щодо населення під загрозою, оскільки гідроелектростанція втратила через удар близько 1000 МВт потужності.
Після пошкодження ДніпроГЕС міністр енергетики Герман Галущенко також заявив, що рішення про перегляд тарифів на електрику для населення уряд ухвалюватиме після фіксації наслідків масованої атаки РФ на об'єкти енергетики.
Згідно з чинною схемою ПСО, Енергоатом та Укргідроенерго компенсують постачальникам електроенергії різницю між тарифом для населення у 2,64 грн/кВт-год та ринковою ціною ресурсу зі своїх коштів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
|В Україні розпочалась демобілізація строковиків
|Президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного
|Зеленський підписав закон про мобілізацію чоловіків з 25 років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінсільгосп Польщі вирішив не забороняти транзит агропродукції з України
|ENTSO-E схвалило приєднання «Укренерго» до європейського ITC-механізму з 1 липня
|Збитки галузі водопостачання через війну сягнули $11 мільярдів - Укрводоканалекологія
|Держгеонадра на Prozorro.Продажі реалізували спецдозволів на ₴4,59 мільярда
|«Надровий аудит»: АМКУ перевіряє 44 аукціони на предмет ймовірної змови учасників
|У НКРЕКП не виключають зміни ціни на електроенергію для населення з 1 травня
Бізнес
|Ілон Маск представив оновленого ШІ Grok-1.5
|Модель ШІ Claude 3 від Anthropic випередила GPT-4 у рейтингу Chatbot Arena
|США посилюють стандарти викидів парникових газів для великовантажних автомобілів
|Microsoft і OpenAI об'єднуються для створення суперкомп'ютера «Stargate» вартістю 100 мільярдів доларів
|Amazon One: Оплата за допомогою долоні тепер на вашому смартфоні
|Intel і Microsoft оголошують стратегічне партнерство для конкуренції з Apple
|Виробництво напівпровідників у Південній Кореї зросло найбільше з 2009 року