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Поклади водню можуть забезпечити світ енергією на сотні років - дослідження
17:23 19.02.2024 |
Поклади водню можуть забезпечити світ енергією на сотні років, згідно з даними Геологічної служби США (U.S. Geological Survey).
Згідно з дослідженням, результати якого було представлено на щорічній конференції Американської асоціації сприяння розвитку науки (American Association for the Advancement of Science, AAAS) у Денвері, світові запаси водню в підземних джерелах сягають 5 трлн тонн.
"Основна частина водню, найімовірніше, недоступна (для розробки - ІФ-У), але навіть якщо витягти кілька відсотків, цього буде достатньо для задоволення всіх очікуваних потреб - 500 млн тонн на рік - на сотні років", - наводить Financial Times слова керівника дослідження Джеффрі Елліса.
Значна частина попиту на водень як паливо і промислову сировину (використовувану, зокрема, під час виробництва аміаку і добрив) задовольняється за рахунок риформінгу газу, що складається переважно з метану. При цьому в разі вловлювання викидів вуглекислого газу отриманий водень називають "блакитним", у зворотному випадку - "сірим".
У менших обсягах водень отримують шляхом електролізу води за допомогою поновлюваних джерел енергії. У цьому разі він називається "зеленим".
Однак видобуток природного - геологічного, або "золотого" - водню буде екологічнішим і дешевшим, ніж виробництво "блакитного" або "зеленого", вважає Менлі Чжан із Колорадської гірничої школи (Colorado School of Mines). "Настає золота лихоманка щодо "золотого" водню", - заявила вона під час конференції AAAS.
Раніше в наукових колах вважали, що під землею навряд чи міститься багато чистого водню, оскільки він поглинається мікробами і руйнується під час геохімічних процесів.
Нині ж геологи вважають, що великі обсяги водню виробляються під час реакції низки мінералів із високим вмістом заліза з водою, зазначила на конференції Алексіс Темплтон із Колорадського університету в Боулдері (University of Colorado, Boulder).
При цьому родовища водню вимагають інших геологічних умов, ніж родовища нафти і газу. "Ми не шукали поклади водню в потрібних місцях потрібними інструментами", - сказав Елліс.
Тепер геологи відкривають родовища природного водню в різних частинах планети, пише FT. Так, у лютому дослідники повідомили про виявлення джерела водню з дебітом понад 200 тонн на рік на хромітовому руднику "Булькіза" в Албанії. Американська Natural Hydrogen Energy тим часом пробурила розвідувальну свердловину в Небрасці і розраховує за кілька років вийти на промисловий видобуток.
Перший природний водень було видобуто в селі Буракебугу в Малі. З 2012 року з розташованої там свердловини без ослаблення тиску надходить практично чистий водень, що дало змогу електрифікувати цей населений пункт.
Відкриття малійського родовища, можливо, започаткувало "водневу лихоманку" - явище, яке можна порівняти з народженням нафтової промисловості 1859 року, коли Едвін Дрейк пробурив у Пенсільванії першу нафтову свердловину, вважає Джеффрі Елліс.
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