Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Поклади водню можуть забезпечити світ енергією на сотні років - дослідження

 

Поклади водню можуть забезпечити світ енергією на сотні років, згідно з даними Геологічної служби США (U.S. Geological Survey).

Згідно з дослідженням, результати якого було представлено на щорічній конференції Американської асоціації сприяння розвитку науки (American Association for the Advancement of Science, AAAS) у Денвері, світові запаси водню в підземних джерелах сягають 5 трлн тонн.

"Основна частина водню, найімовірніше, недоступна (для розробки - ІФ-У), але навіть якщо витягти кілька відсотків, цього буде достатньо для задоволення всіх очікуваних потреб - 500 млн тонн на рік - на сотні років", - наводить Financial Times слова керівника дослідження Джеффрі Елліса.

Значна частина попиту на водень як паливо і промислову сировину (використовувану, зокрема, під час виробництва аміаку і добрив) задовольняється за рахунок риформінгу газу, що складається переважно з метану. При цьому в разі вловлювання викидів вуглекислого газу отриманий водень називають "блакитним", у зворотному випадку - "сірим".

У менших обсягах водень отримують шляхом електролізу води за допомогою поновлюваних джерел енергії. У цьому разі він називається "зеленим".

Однак видобуток природного - геологічного, або "золотого" - водню буде екологічнішим і дешевшим, ніж виробництво "блакитного" або "зеленого", вважає Менлі Чжан із Колорадської гірничої школи (Colorado School of Mines). "Настає золота лихоманка щодо "золотого" водню", - заявила вона під час конференції AAAS.

Раніше в наукових колах вважали, що під землею навряд чи міститься багато чистого водню, оскільки він поглинається мікробами і руйнується під час геохімічних процесів.

Нині ж геологи вважають, що великі обсяги водню виробляються під час реакції низки мінералів із високим вмістом заліза з водою, зазначила на конференції Алексіс Темплтон із Колорадського університету в Боулдері (University of Colorado, Boulder).

При цьому родовища водню вимагають інших геологічних умов, ніж родовища нафти і газу. "Ми не шукали поклади водню в потрібних місцях потрібними інструментами", - сказав Елліс.

Тепер геологи відкривають родовища природного водню в різних частинах планети, пише FT. Так, у лютому дослідники повідомили про виявлення джерела водню з дебітом понад 200 тонн на рік на хромітовому руднику "Булькіза" в Албанії. Американська Natural Hydrogen Energy тим часом пробурила розвідувальну свердловину в Небрасці і розраховує за кілька років вийти на промисловий видобуток.

Перший природний водень було видобуто в селі Буракебугу в Малі. З 2012 року з розташованої там свердловини без ослаблення тиску надходить практично чистий водень, що дало змогу електрифікувати цей населений пункт.

Відкриття малійського родовища, можливо, започаткувало "водневу лихоманку" - явище, яке можна порівняти з народженням нафтової промисловості 1859 року, коли Едвін Дрейк пробурив у Пенсільванії першу нафтову свердловину, вважає Джеффрі Елліс.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2847
  0,3128
 0,82
EUR
 1
 41,2403
  0,3484
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9282  0,24 0,64 38,4389  0,22 0,58
EUR 40,8682  0,24 0,60 41,6400  0,27 0,66

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2800  0,43 1,14 38,3000  0,43 1,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес