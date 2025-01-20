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АНАЛІТИКА

Нафта падає, оскільки інвестори спостерігають за кроками Трампа щодо обмеження російського експорту

 

Ціни на нафту впали в понеділок, оскільки очікування того, що обраний президент США Дональд Трамп послабить обмеження на російський енергетичний сектор в обмін на угоду про припинення війни в Україні, нівелювали побоювання перебоїв з поставками через посилення санкцій.

О 06:53 EET ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 16 центів, або на 0,2%, до $80,63 за барель після закриття на 0,62% на попередній сесії.

Більш активний квітневий контракт на американську нафту марки West Texas Intermediate впав на 6 центів до 77,33 долара за барель. Контракт на перший місяць, який закінчується у вівторок, коштував 78,03 долара за барель, що на 15 центів, або 0,19% більше, ніж у п'ятницю, коли він знизився на 1,02%.

Очікується, що Трамп, інавгурація якого відбудеться сьогодні, зробить низку політичних заяв в перші години свого другого терміну, в тому числі про скасування мораторію на видачу ліцензій на експорт скрапленого природного газу в США, що є частиною більш широкої стратегії зміцнення економіки.

«Цього тижня на ринках спостерігається значна невизначеність, враховуючи інавгурацію президента Трампа та низку указів, які він, як повідомляється, планує підписати», - зазначають аналітики ING.

«У поєднанні з тим, що сьогодні в США вихідний день, це означає, що деякі учасники ринку, можливо, вирішили зняти з себе частину ризиків».

Минулого тижня обидва контракти подорожчали більш ніж на 1%, що стало четвертим поспіль тижневим зростанням після того, як адміністрація Байдена ввела санкції проти більш ніж 100 танкерів і двох російських нафтовидобувних компаній. Це призвело до того, що найбільші покупці - Китай та Індія - почали боротьбу за швидке постачання нафти, а дилери російської та іранської нафти шукали несанкціоновані танкери для переправлення свого вантажу.

Хоча нові санкції можуть вплинути на постачання майже 1 мільйона барелів нафти на день з Росії, нещодавнє зростання цін може бути нетривалим, залежно від дій Трампа, зазначають аналітики ANZ у своїй записці для клієнтів.

За їхніми словами, Трамп пообіцяв сприяти швидкому завершенню російсько-української війни, що може передбачати послаблення деяких обмежень для досягнення угоди.

Аналітик Тім Еванс сказав, що нові санкції призведуть до зменшення поставок, принаймні в найближчій перспективі.

«Вищі танкерні ставки на незавантажені судна і розширення беквардації (backwardation) в календарних спредах на нафту стали одними з помітних хвильових ефектів, що посилюють занепокоєння з приводу поставок», - сказав він у своєму інформаційному бюлетені Evans on Energy.

Беквардація означає, що ціни на нафту вищі, ніж ціни в майбутніх місяцях, що вказує на обмежену пропозицію.

У понеділок місячний спред нафти Brent розширився на 5 центів до 1,27 долара за барель в результаті беквардації. Спред на WTI склав 63 центи за барель, що на 14 центів вище.

Послаблення напруженості на Близькому Сході також стримувало ціни на нафту.

ХАМАС та Ізраїль обмінялися заручниками і полоненими в неділю, що стало першим днем припинення вогню після 15 місяців війни.

Окремо інвестори стежать за впливом похолодання в Техасі і Нью-Мексико, яке може вплинути на видобуток нафти в США, відзначають аналітики ANZ і ING.
За матеріалами: investing.com
 

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