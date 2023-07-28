Верховна Рада ухвалила закон про оптимізацію структури ОГТСУ

Верховна Рада 250 голосами ухвалила у другому читанні законопроєкт №9311-1д про оптимізацію структури власності Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ), повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

"Сьогодні законопроєкт №9311-1 про корпоративне управління Оператора газотранспортної системи України ухвалено. Не в кривій редакції, а в нормальній, яку ми з Максом Хлапуком та іншими колегами внесли в доопрацьованому варіанті", - написав він.

Железняк уточнив, що ухвалений текст повністю узгоджений з Energy Community.

Як повідомлялося, під час створення АТ "Магістральні газопроводи України" передбачалося, що ця компанія стане оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" створив ТОВ "Оператор ГТС України", якому й було передано функції "Укртрансгазу" з управління ГТС. Зі свого боку ОГТСУ було передано у власність "МГУ".

Ще в жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Янез Копач заявив, що "МГУ" свою функцію виконало і його можна розформувати. Водночас українська влада затягнула з вирішенням цього питання.

Верховна Рада України 268 голосами 13 липня 2023 року прийняла за основу законопроєкт №9311-1д. Очікується, що до кінця липня 2023 року корпоративні права ОГТСУ має бути передано Міністерству енергетики від "МГУ". У цей самий термін має бути ухвалено погоджений із Energy Community новий статут оператора. Крім того, до кінця жовтня цього року передбачається провести конкурсний відбір і призначення нової наглядової ради ОГТСУ.

Відповідні "маяки" передбачені в меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Схвалені 25 липня комітетом з питань енергетики та житлово-комунальних послуг поправки до другого читання стосуються зміни процедури зміни власності, зокрема, уточнень за статутним капіталом, а також непроведення перевірок на час проведення реструктуризації та соціальних гарантій щодо співробітників "МГУ", які звільняються.

Крім того, поправки до ухваленого в першому читанні законопроєкту передбачають можливість виробництва ОГТСУ електроенергії на своїх електроустановках із власного газу, щоб у критичні періоди ця електрогенеруюча потужність могла залучатися для балансування енергосистеми.