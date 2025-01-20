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Наглядова рада «Агенції оборонних закупівель» рекомендувала Умєрову продовжити контракт з Безруковою
Наглядова рада держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" Міноборони подала очільнику міністерства Рустему Умєрову рекомендацію продовжити дію контракту з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою ще на один рік.
Таке рішення наглядова рада АОЗ ухвалила, враховуючи її роботу та потребу в стабільному управлінні під час війни, повідомляє пресслужба держпідприємства.
"Це рішення базується на оцінці її діяльності та необхідності забезпечення стабільності й ефективності в управлінні закупівлями в умовах війни", - йдеться у повідомленні.
Наглядова рада також повідомила, що планує залучити Міжнародну раду аудиторів НАТО (IBAN) для проведення незалежного аудиту держпідприємства.
"Результати та рекомендації цього аудиту стануть основою для створення центру передового досвіду з військових закупівель України, що є ще одним важливим кроком до наближення України до членства в НАТО", - зазначається у повідомленні.
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