Глава Міненерго допускає роботу ринку е/е з 1 липня без прайс-кепів

Міністр енергетики Герман Галущенко допускає, що Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), залишить у дії своє рішення про скасування прайс-кепів на ринку електроенергії з 1 липня.

"Я не кажу, що ціна е/е в Україні має бути такою, як у Європі, але вона повинна давати бізнесу можливість імпортувати ресурс для забезпечення потреб виробництва. Ми на сьогодні не бачимо прогнозу якогось страшного коливання цін (у разі скасування прайс-кепів - ЕР). (...) Є бажання подивитися, як це працюватиме. За потреби можна буде ввести прайс-кепи. Є механізми", - сказав Галущенко в коментарі журналістам під час відвідування однієї з АЕС.

При цьому він зазначив, що "лібералізація ринку може бути", оскільки вже є відповідне рішення регулятора скасувати прайс-кепи з 1 липня.

Водночас він пояснив, що розгляд НКРЕКП проєкту про встановлення нових прайс-кепів замість скасованих, процедуру чого запустив регулятор, дає йому змогу в будь-який момент їх запровадити.

"Узагалі, на мою думку, це дуже важливо показати, що ми рухаємося в європейському напрямі, і подивитися, як функціонуватиме вільний ринок", - резюмував міністр.

Як повідомлялося, НКРЕКП скасувала дію прайс-кепів на ринку електроенергії з 30 червня, зокрема максимального прайс-кепу у 2 тис. грн/МВт-год для годин мінімального навантаження і 4 тис. грн/МВт-год - для годин максимального навантаження.

Водночас через кілька днів регулятор схвалив проєкт постанови, згідно з яким із 30 червня 2023 року пропонується встановити, зокрема, нові максимальні граничні ціни е/е на ринку "на добу наперед" (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) розміром 5 413,26 грн/МВт-год - для годин максимального навантаження (з 7:00 до 23:00) і 2 706,63 грн/МВт-год - мінімального (з 23:00 до 07:00). Наразі триває обговорення проєкту згідно з процедурою ухвалення регуляторних актів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що для оператора системи передачі дуже важливим є залучення імпорту, й особливої актуальності ця можливість набуває в літні місяці - під час активної ремонтної кампанії генерації.

"Відповідно, нинішні прайс-кепи не дають такої можливості залучати імпорт у достатніх обсягах (через вищі ціни на електрику в Європі - ЕР), тому в ідеалі ми хотіли би бачити модель, де прайс-кепи встановлені на рівні наших європейських колег, але принаймні прайс-кепи на РДН та ВДР мають відповідати рівню цін на суміжних ринках для того, щоб імпорт міг надходити до країни протягом літніх місяців", - пояснив позицію Кудрицький.

За його словами, ціни на РДН суміжних країн, зокрема Польщі та Словаччини, звідки Україна може імпортувати до 1050 МВт, могли би бути індикатором для встановлення прайс-кепів.

За даними АТ "Оператор ринку", якщо в лютому 2023 року середні ціни на е/е на РДН в Україні були меншими за середні ціни на РДН Румунії, Словаччини та Угорщини більше ніж у 1,9 раза, то вже в березні таке співвідношення становило 1,4, у квітні - 1,5 і травні - 1,2 раза.

Водночас в Україні з моменту введення регулятором на спотовому ринку е/е діючих price caps у лютому 2022 року середні ціни е/е не зазнали істотних коливань.