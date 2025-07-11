Фінансові новини
- |
- 11.07.25
- |
- 18:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Американська Baker Hughes стала стратегічним партнером «Нафтогазу»
17:41 11.07.2025 |
НАК "Нафтогаз України" та глобальна енергетична технологічна компанія Baker Hughes уклали меморандум про стратегічне партнерство для посилення та модернізації енергетичного сектору України.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Підписання відбулося в Римі 10 липня в межах Ukraine Recovery Conference.
Ключові напрями співпраці:
* сервіси та обладнання для буріння та облаштування свердловин;
* рішення для скорочення викидів;
* цифрові сервіси, автоматизація та аналітика;
* обладнання для підземних робіт і виробничих процесів;
* програмне забезпечення для управління активами та оптимізації буріння.
Партнерство охоплюватиме ключові сфери енергетики: видобуток, транспортування, зберігання та перероблювання нафти й газу, геотермальні проєкти, технології уловлювання вуглецю та виробництво електроенергії.
Окремий меморандум також підписано між Baker Hughes і АТ "Укртрансгаз" для оцінки можливості використання портфеля газового технологічного обладнання Baker Hughes для проєктів підземного зберігання газу та виробництва електроенергії в Україні.
Baker Hughes разом із Halliburton, SLM і Weatherford входить до так званої великої четвірки нафтосервісних компаній.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Обшуки у Кубракова: Ексвіцепрем’єр прокоментував причетність до справи нардепа Шевченка
|Спецпосланець Трампа їде до України: візит триватиме тиждень
|Раді пропонують змінити виборче законодавство з урахуванням сучасних викликів
|Обсяг 4-го траншу Ukraine Facility складе EUR3,05 млрд – Єврокомісія
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Американська Baker Hughes стала стратегічним партнером «Нафтогазу»
|ЄІБ надасть «Укргідроенерго» EUR120 млн кредиту на модернізацію ГЕС - угода на URS-2025
|Фінляндія інвестує EUR30 млн у телеком-мережі України - Мінцифри
|«Енергоатом» домовився про будівництво в Україні заводу SMR та контейнерів для ВЯП за технологією Holtec – Котін з URC-2025
|UPG з другої спроби отримла дозвіл на оренду 34 заправок групи Приват
|Ощадбанк отримав ліцензію на міжнародні вантажні перевезення
|Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink — гендиректор «Київстар»
Бізнес
|Nvidia стала першою компанією з капіталізацією вище $4 трлн
|Джек Дорсі запустив bitchat: месенджер для mesh-мережі Bluetooth, він працює без інтернету, номерів та серверів
|Платформа для фрилансу Upwork пояснила масове блокування користувачів з України санкціями проти окупованих територій
|Samsung хоче стати «лікарем у кишені» та купує компанію Xealth
|Google дає Gemini доступ до сторонніх додатків на Android без згоди користувачів
|Threads наздоганяє X на смартфонах — аудиторії майже зрівнялися
|В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність