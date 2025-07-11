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АНАЛІТИКА

Американська Baker Hughes стала стратегічним партнером «Нафтогазу»

 

НАК "Нафтогаз України" та глобальна енергетична технологічна компанія Baker Hughes уклали меморандум про стратегічне партнерство для посилення та модернізації енергетичного сектору України.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Підписання відбулося в Римі 10 липня в межах Ukraine Recovery Conference.

Ключові напрями співпраці:

* сервіси та обладнання для буріння та облаштування свердловин;
* рішення для скорочення викидів;
* цифрові сервіси, автоматизація та аналітика;
* обладнання для підземних робіт і виробничих процесів;
* програмне забезпечення для управління активами та оптимізації буріння.

Партнерство охоплюватиме ключові сфери енергетики: видобуток, транспортування, зберігання та перероблювання нафти й газу, геотермальні проєкти, технології уловлювання вуглецю та виробництво електроенергії.

Окремий меморандум також підписано між Baker Hughes і АТ "Укртрансгаз" для оцінки можливості використання портфеля газового технологічного обладнання Baker Hughes для проєктів підземного зберігання газу та виробництва електроенергії в Україні.

Baker Hughes разом із Halliburton, SLM і Weatherford входить до так званої великої четвірки нафтосервісних компаній.

За матеріалами: Економічна правда
 

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