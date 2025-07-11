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Італійська Guala Pack інвестує EUR12 млн в створення заводу упаковки в ІП «Біла Церква» для релокації з Сум - Кисилевський

17:44 11.07.2025 |

Економіка

 

Італійський виробник упаковки для харчової промисловості GUALA PACK S.P.A інвестує EUR12 млн в будівництво комплексу промислових будівель загальною площею близько 10 тис. кв. м в індустріальному парку "Біла Церква", повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Щойно в Римі індустріальний парк "Біла Церква" підписав договір з "Гуалапак Україна", дочірньою компанією італійської GUALA PACK S.P.A., щодо будівництва комплексу промислових будівель загальною площею близько 10 тис. кв. м. У нові приміщення буде релоковано завод, який працював донедавна в Сумах та був частково перезапущений на орендованих площах в Тернопільській області", - написав він у Facebook в п'ятницю.

Завод виробляє упаковку для харчової промисловості. На підприємстві працюють близько 300 осіб із середньою зарплатою 30 тис. грн.

За інформацією Кисилевськго, будівництво та підведення інженерних мереж займе близько 12 місяців. Усі будівлі будуть зводитись з нуля з урахуванням інфраструктурних потреб компанії.

За його даними, наразі ІП "Біла Церква" має 19 резидентів.

Як повідомлялось, у квітні 2025 року фінська компанія Peikko Group Corporation оголосила про введення в експлуатацію в ІП "Біла Церква заводу з виробництва бетонних з'єднань та композитних конструкцій.

Серед резидентів також компанії Unilever, InTiCa Systems, Peikko і релокована з Харкова Pripravka, а також логістичне депо "Нової пошти", комплекс зберігання зернових "Волиця-Агро", завод електрофурнітури Plank Electrotechnic, виробник висотного устаткування для будівельних робіт Virastar.

ІП "Біла Церква" та "Біла Церква 2" включені до Реєстру індустріальних парків у 2018 році.

ТОВ "Гуалапак Україна" працює в Україні з 2013 року, займає провідні позиції на ринку виробників гнучкої упаковки для різних типів виробництва.

За даними фінансового звіту компанії на її сайті, 2024 року неконсолідований чистий прибуток скоротився більш ніж в 10 разів до попереднього року - до 13,05 млн грн за зростання виторгу на 3,6% до 1 млрд 145 млн грн.

У травні 2023 року компанія придбала 100% ТОВ "Гуалапак Поленд" (Польща) (до жовтня 2023 - ALIKO-TRADING Sрolkа z ograniczoną odpowiedzialnością) з метою подальшого розширення торгової діяльності на ринку Польщі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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