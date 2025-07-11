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АНАЛІТИКА

Україна уклала з БРРЄ кредитну угоду на EUR200 млн на підтримку переселенців

16:00 11.07.2025 |

Економіка

 

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович та голова Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) Карло Монтічеллі у межах Конференції з питань відновлення України (URC2025) уклали кредитну угоду на суму EUR200 млн на підтримку внутрішньо переміщених осіб.

"Мільйони українців були змушені залишити свої домівки через війну. За цифрами - історії втрат, стійкості та боротьби за гідне відновлення. І наш обов'язок - бути поруч і підтримувати людей на цьому шляху. Держава не просто реагує на кризу - ми будуємо системні рішення: щоб кожна людина, яка покинула свою домівку, отримувала вчасну, адресну допомогу і мала можливість повернутися до активного, гідного життя у новій громаді. Масштаб виклику - величезний, можливості бюджету в умовах війни - обмежені. Саме тому ми вдячні БРРЄ за посилення системи, яка дозволяє людям відчути: вони не залишені наодинці", - цитує Жолнович прес-служба відомства.

Зазначається, що кошти БРРЄ підуть на підтримку урядової програми допомоги, яка забезпечує житлом і базовими засобами до існування 1,2 мільйона переміщених осіб по всій країні.

"Паралельно, з метою реагування на психосоціальні потреби на рівні громад, 9 липня Банк розвитку Ради Європи підписав грантову угоду з Українським католицьким університетом (УКУ) у партнерстві з Мінсоцполітики для розширення послуги формування життєстійкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що грант у розмірі EUR550 тис., наданий із Фонду солідарності з Україною БРРЄ, передбачає навчання 600 соціальних працівників першої лінії, розробку практичних інструментів, зокрема польового посібника для фахівців, а також запуск загальнонаціональної інформаційної кампанії про доступні послуги.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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