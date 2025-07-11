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АНАЛІТИКА

Ринок металопрокату України за 6 міс. збільшився на 11,65%, частка імпорту становить 37%

15:57 11.07.2025 |

Економіка

 

Українські підприємства у січні-червні поточного року збільшили споживання металопрокату на 11,65% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1 млн 938,7 тис. тонн.

Згідно із пресрелізом об'єднання "Укрметалургпром" у п'ятницю, за цей період імпортовано 716,7 тис. тонн, або 36,97% внутрішнього ринку споживання металопрокату.

За даними "Укрметалургпрому", за шість місяців 2025 року метпідприємства виробили 3,070 млн тонн металопрокату (97,8% відносно аналогічного періоду 2024 року), з яких, за інформацією Державної митної служби України, експортовано близько 1,848 млн тонн, або 60,2%. У січні-червні 2024 року частка експорту становила 63,6% (1,996 млн тонн при загальному виробництві металопрокату 3,140 млн тонн).

Частка напівфабрикатів в експортних поставках в січні-червні 2025 року становить 30,90%, що значно нижче за показник січня-червня 2024 року (45,39%). Питома вага плоского прокату в експортних поставках в січні-червні-2025 помітно перевищує показник січня-червня 2024року (46,81% та 41,73% відповідно). Частка сортового прокату також значно вища за показник січня-травня 2024 року (22,29% у 2025 році проти 12,88% у 2024 році).

Структура імпорту у січні-червні 2025 року, як і раніше, характеризується суттєвим домінуванням плоского прокату над сортовим (77,31% та 20,96% відповідно); в січні-червні 2024 року, домінування плоского прокату над сортовим також було значним (відповідно, 80,06% та 18,30%).

"За шість місяців 2025 року ємність внутрішнього ринку становила 1938,7 тис. тонн металопрокату, з яких 716,7 тис. тонн, або 36,97% припадає на імпорт. В січні-червні 2024 року ємність внутрішнього ринку була 1736,4 тис. тонн, з яких 592,4 тис. тонн, або 34,12% імпортовано. Таким чином, у січні-червні 2025 року спостерігається збільшення ємності внутрішнього ринку відносно січня-червня 2024 року на 11,65%, з одночасним підвищенням частки імпортної складової на 2,85%", - констатується у пресрелізі.

Основними експортними ринками українського металопрокату за шість місяців 2025 року, за даними Держмитслужби, є країни Європейського союзу (83,1%), іншої Європи (7,5%) та СНД (6,7%).

Серед металургійних імпортерів у січні-травні 2025 року перше місце обіймають інші країни Європи (57,4%), на другому ЄС-27 (23,3% ), на третьому - країни Азії (18,7%).

Як повідомлялося, ринок металопрокату України у 2024 році скоротився на 6,26% порівняно з попереднім роком - до 3 млн 288,4 тис. тонн, тоді як у 2023 році збільшився у 2,19 раза порівняно з 2022-м - до 3 млн 505,6 тис. тонн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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