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Комітет Гетманцева схвалив два основних законопроєкти про пільги для Defence City
17:58 11.07.2025 |
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав і рекомендував ухвалити у першому читанні два ключові законопроєкти, які закладають основу для реалізації ініціативи Defence City.
Про це голова Комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
Зокрема, Верховній Раді рекомендовано схвалити за основу:
* законопроєкт №13420 "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу";
* законопроєкт №13421 "Про внесення зміни до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу".
Вони розроблені за участі Міноборони і учасників ринку, та передбачають створення особливого правового режиму для підприємств оборонно-промислового комплексу - Defence City, стверджує Гетманцев.
За його словами, ці законопроєкти передбачають:
* запровадження Переліку підприємств ОПК (резидентів Defence City), який формуватиме та вестиме Міністерство оборони, при цьому сам перелік буде таємним;
* податкові пільги для резидентів Defence City до 1 січня 2036 року (звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, а також звільнення від земельного податку, від податку на нерухомість та від екологічного податку);
* збереження чинних податкових преференцій для підприємств ОПК: пільг з ПДВ, прискореної амортизації, переваг для релокованих підприємств та їх працівників.
Додаткові інструменти підтримки, за словами Гетманцева, передбачають:
* спрощення митних процедур;
* спрощений експортний контроль для військових технологій;
* можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій;
* підтримка у процесі релокації.
Як повідомлялося, загалом пакет законопроєктів про створення "Defence City", ініційованих представниками "Слуги народу" Данилом Гетманцевим та Давидом Арахамією, складається із чотирьох документів.
Голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко вказував, що три з чотирьох законопроєктів (№13420, №13421, №13422) є "умовно робочими", але вимагають серйозного доопрацювання, оскільки містять "відверто корупціогенні моменти", які можуть призвести до перетворення цієї ініціативи на "клуб обраних".
Водночас найбільше зауважень викликав законопроєкт №13423, який передбачає фактичну амністію для всіх порушень, скоєних під час виконання оборонних контрактів, якщо вони були "на користь підвищення обороноздатності". На думку голови ГАР МО, це створює легальні підстави для безконтрольності й безкарності у цій сфері.
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