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Банк розвитку Ради Європи виділив ще 100 мільйонів євро на виплати українцям за зруйноване житло
18:24 11.07.2025 |
Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) виділив Україні додатковий кредит на 100 мільйонів євро у межах проєкту HOME, кошти спрямують на компенсації у вигляді житлових сертифікатів в рамках програми "єВідновлення".
Відповідну кредитну угоду віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та голова БРРЄ Карло Монтічеллі підписали у межах Конференції з відновлення України URC 2025, яка відбувається у Римі, інформує пресслужба міністерства.
Сертифікати за кошти програми видаватимуть окремим категоріям громадян для придбання нового житла, замість знищеного внаслідок російської агресії.
Фінансування БРРЄ також доповнено грантом Європейського Союзу у розмірі 10 мільйонів євро, який надається через Українську інвестиційну платформу.
У Мінгромад нагадали, що у другій половині 2024 року БРРЄ уже надав кредит на 100 мільйонів євро, що дозволило підтримати близько 3 000 родин.
Віцепрем'єр Олексій Кулеба зауважив, що внаслідок російської агресії пошкоджено або зруйновано понад 300 тисяч обʼєктів житлового фонду.
"Сьогодні, завдяки підписаній угоді, в рамках програми "єВідновлення", ми надамо можливість ще близько 3 000 сімей купити помешкання замість того, яке було зруйноване внаслідок обстрілів з боку Росії", - сказав Кулеба.
За його словами, кількість отриманих заявок на отримання компенсацій за програмою перевищила 53 000, тому уряд України підтвердив потребу у подальшій фінансовій підтримці.
Як повідомлялося, під час URC 2025, яка відбувається у Римі, Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) також виділив Україні кредит на 200 мільйонів євро на забезпечення житлом та базову підтримку для внутрішньо переміщених осіб.
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